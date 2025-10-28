- Дата публикации
-
Категория
Курьезы
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 1 мин
Люди "потеряли аппетит", узнав, как на самом деле изготавливают хот-доги
Видео по производству хот-догов на заводе показывает, как мясные остатки превращают в сосиски, которые продают в супермаркетах.
Видео по производству хот-догов снова набирает популярность в соцсетях, заставляя многих пересмотреть свои пищевые привычки. Зрители шутят, что "никогда больше не смогут есть хот-доги", узнав, из чего они сделаны.
Об этом рассказывает LAD Bible.
Хот-доги — один из символов американской кухни, но их корни уходят в Германию и Австрию. Современная версия, знакомая миллионам потребителей, существенно отличается от оригинальных "винеров" и "франкфуртеров".
Сцены из популярного шоу How It's Made показывают процесс производства: мясные остатки говядины, свинины и курятины перемалывают в состояние кремообразной массы. К ней добавляют крахмал, соль, ароматизаторы, воду и кукурузный сироп, после чего смесь упаковывают в пластиковые оболочки.
Все происходит в считанные секунды: за 35 секунд конвейер выпускает "цепочку" хот-догов длиной с футбольное поле. Далее их коптят, охлаждают и упаковывают для магазинов.
Хотя ролику уже более 20 лет, он регулярно вызывает волну отвращения в сети.
"Я не ел хот-догов с 2003-го", - пишет один пользователь.
Другой добавляет: "Лучше даже не знать, что внутри".
Впрочем, есть и те, кто относится к увиденному спокойно: "Хотя бы теперь знаем, что едим".
