Люди "потеряли аппетит", узнав, как на самом деле изготавливают хот-доги

Хот-дог / © Pexels

Реклама

Видео по производству хот-догов снова набирает популярность в соцсетях, заставляя многих пересмотреть свои пищевые привычки. Зрители шутят, что "никогда больше не смогут есть хот-доги", узнав, из чего они сделаны.

Об этом рассказывает LAD Bible.

Процесс производства хот-догов. / © Скриншот

Хот-доги — один из символов американской кухни, но их корни уходят в Германию и Австрию. Современная версия, знакомая миллионам потребителей, существенно отличается от оригинальных "винеров" и "франкфуртеров".

Реклама

Сцены из популярного шоу How It's Made показывают процесс производства: мясные остатки говядины, свинины и курятины перемалывают в состояние кремообразной массы. К ней добавляют крахмал, соль, ароматизаторы, воду и кукурузный сироп, после чего смесь упаковывают в пластиковые оболочки.

Процесс производства хот-догов. / © Скриншот

Все происходит в считанные секунды: за 35 секунд конвейер выпускает "цепочку" хот-догов длиной с футбольное поле. Далее их коптят, охлаждают и упаковывают для магазинов.

Хотя ролику уже более 20 лет, он регулярно вызывает волну отвращения в сети.

"Я не ел хот-догов с 2003-го", - пишет один пользователь.

Другой добавляет: "Лучше даже не знать, что внутри".

Реклама

Впрочем, есть и те, кто относится к увиденному спокойно: "Хотя бы теперь знаем, что едим".

Напомним, другой видеоролик раскрыл процесс производства крабовых палочек, подтвердив, что они не содержат крабового мяса.