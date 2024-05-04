Люди провели 40 дней в пещере без часов: это оказало невероятное влияние на их восприятие времени

Участники сказали, что это походило на "нажатие на паузу".

В рамках научного эксперимента 15 человек жили в пещере на юго-западе Франции в течение 40 дней под землей, чтобы увидеть, как отсутствие дневного света, часов или какого-либо контакта с внешним миром изменит их восприятие времени.

Об этом пишет LAD Bible.

Результаты оказались удивительными, и очевидно, что после 40 дней группа увидела мир в другом свете, а некоторые объяснили, что это походило на "вынужденную паузу".

Кристиан Клотт, руководитель проекта эксперимента, объяснил, что выход из пещеры и осознание того, что они отсутствовали 40 дней, было "настоящей неожиданностью".

Он спросил одну из участниц, сколько, по ее мнению, продолжалось их пребывание в пещере, и она ответила, что это было 23 дня.

Он добавил: "Для большинства команды это было около 30 дней. Так что в наших мыслях мы вошли в хранилище 30 дней назад".

Люди провели 40 дней в пещере без часов / Фото: YouTube/Human Adaptation Institute

Эксперимент был частью проекта Deep Time, которым Клот руководил и в котором участвовал. К нему присоединились еще четырнадцать участников с разным опытом и возрастом. Живя в пещере, 15 участников не имели никакого контакта с внешним миром и вместо этого полагались на собственные биологические часы, которые подсказывали им, когда просыпаться, когда есть и когда спать.

Этот проект, который может показаться странным, был частью всеобщего исследования ученых, чтобы увидеть, как люди адаптируются к резким изменениям условий жизни.

Один из участников эксперимента рассказал: "Хотя раз в жизни мы вроде бы смогли нажать на паузу. Мы всегда куда-то спешим. Слева, справа, у нас нет времени, мы не спешим. Впервые в жизни у нас было время и могли остановиться, чтобы пожить и выполнить свои задачи".

Люди провели 40 дней в пещере без часов/Фото: YouTube/Human Adaptation Institute

Другой человек поделился своим мнением, добавив: "Мне немного грустно покидать этот мир [пещеру], в котором мы жили так долго, оставлять все, что мы создали всей группой. Но очень приятно снова увидеть голубое небо, зелень и близких людей".

Напомним, мужчина два месяца прожил в пещере без понимания времени и шокировал, как это повлияло на него. Мишель Сиффр дважды прожил в пещере длительное время и поделился результатом своего исследования, которое использовало NASA.

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