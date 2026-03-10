ТСН в социальных сетях

Курьезы
251
1 мин

Люди с этим цветом глаз чаще всего становятся алкоголиками: исследование ученых

Ученые обнаружили неожиданную связь между цветом глаз и алкоголизмом

Игорь Бережанский
Почему голубоглазые люди чаще попадают в ловушку алкоголизма

Почему голубоглазые люди чаще попадают в ловушку алкоголизма / © Credits

Согласно уникальному исследованию генетиков, люди с голубыми глазами имеют больше шансов стать алкоголиками.

Об этом пишет ScienceDaily.

«Результаты наших исследований предполагают интересную возможность того, что цвет глаз может оказаться полезным в клинике для диагностики алкогольной зависимости», — пишет автор научной работы из Университета Вермонта Арвис Суловари.

Авторы исследования утверждают, что преимущественно европеоидные американцы со светлыми глазами, включая зеленые и серые, имели более высокую частоту алкогольной зависимости, чем те, у кого темно-карие глаза, причем сильнейшая тенденция наблюдается среди голубоглазых людей. Исследование определяет генетические компоненты, определяющие цвет глаз, и показывает, что они расположены вдоль той же хромосомы, что и гены, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя.

Но ученые до сих пор не знают причин этого, поэтому нужны дополнительные исследования.

Ранее ученые объяснили, почему голубые глаза действительно не голубые.

251
