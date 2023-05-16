Люди шокированы снимками МРТ ребенка в утробе матери - фото

УЗИ во время беременности может быть отличным событием, которое подготовит родителей к встрече с новорожденным.

Подобные снимки будущие родители с радостью публикуют в социальных сетях. Впрочем, пользователи Сети были шокированы снимками МРТ ребенка в утробе матери. Об этом пишет ladbible.com.

Так, в Twitter пользователи активно обсуждали серию фотографий, размещенные Harvard Medical School.

МРТ ребенка в утробе Фото: Harvard Medical School

МРТ ребенка в утробе Фото: Harvard Medical School

Я не хочу, чтобы это было реально. Они не настоящие, не правда ли?

Вы шутите, это просто инопланетянин из "Марс атакует"!"

Мне делали МРТ, когда я была на 8,5 месяца беременности, и они не позволили мне увидеть снимок. Теперь я понимаю, почему

МРТ ребенка в утробе Фото: Harvard Medical School

МРТ ребенка в утробе Фото: Harvard Medical School

Фотографии настолько озадачили людей, что сайт проверки фактов Snopes провел расследование, чтобы убедиться, что они подлинные. Они пришли к выводу, что изображения, безусловно, точны, а также побеседовали с аспирантом-исследователем и доктором философии Висконсинского университета.

Джейсон Муди использует технологию МРТ для изучения возрастных изменений мозга, и он сказал сайту, что эти "дьявольские изображения" показывают, что эти машины делают лучше всего.

"МРТ позволяет очень легко различать разные типы мягких тканей, обнаруженных в организме, и мы преимущественно мягкие ткани. Помните, что мы преимущественно вода", — сказал Муди. "Одной из основных особенностей этих изображений есть существенные отличия сигналов между глазами, мозгом, носом и другой частью лица".

Напомним, жених и невеста отменили свадьбу и стали священником и монахиней. Стало известно, почему они так поступили.

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