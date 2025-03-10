Люди скупают "банковскую землю" в рамках причудливой тенденции быстрого обогащения

Китайцы, отчаянно пытающиеся разбогатеть любыми способами, полагаются на мешочки с "банковской землей", продаваемые в Интернете как талисманы, приносящие богатство.

Об этом пишет South China Morning Post.

Ограбление банков обычно связано с холодными брутальными наличными или золотыми слитками, но недавно несколько китайских банков стали мишенью для необычного вида кражи – почвы из комнатных растений или из зданий, где они размещены. Несколько Интернет-магазинов в азиатской стране продают маленькие пакетики банковской почвы как талисманы для быстрого обогащения, которые могут стоить до 888 юаней (120 долларов) и спрос на необычные товары постоянно растет. Некоторые продавцы хвалятся "999,999 процентами успеха в создании богатства", а другие записывают процесс сбора урожая, чтобы гарантировать подлинность своей банковской земли.

На одном из сайтов утверждается, что четыре типа продаваемых им банковской земли были собраны из пяти крупнейших банков страны, и что считается, что они обладают способностью увеличивать богатство людей.

"Эту землю вручную собирают в пяти крупнейших банках, и считается, что она приумножает богатство и растворяет плохую энергию, хотя мы не можем это доказать научно", — сказал торговый представитель в интервью газете. "Банковская земля собирается ночью из зеленых зон перед этими банками, а не только из одного конкретного финансового отделения".

Тенденцию высмеивают в китайских социальных сетях, но тот факт, что столь много сайтов продают банковскую почву, свидетельствует о том, что существует достаточно большой рынок. Один анонимный покупатель рассказал Red Star News, что он владелец бизнеса и надеется, что талисман сделает его более прибыльным, добавив, что у него есть несколько друзей, уже купивших себе такие.

Напомним, целитель "инопланетной церкви" продает энергетические шпильки за $10 000. Утверждается, что шпильки служат резервуаром для энергии.

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