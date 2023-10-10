Люди смеются: женщина постоянно носит латекс и показала, как выглядит (фото)

Она носит его все время, несмотря на то, что ее тролят.

Женщина, увлеченная модой на латекс, рассказала о своей страсти к необычной одежде.

Об этом пишет Daily Star.

История моды Изабеллы Шиманской началась десять лет назад, когда она узнала о латексе от своего парня, который теперь является ее мужем. Сначала 31-летнюю девушку это не совсем заинтересовало, но все изменилось четыре года назад, когда она столкнулась с коллекцией латекса Yves Saint Laurent.

"Я помню первый предмет одежды из латекса, которую я купила — пару латексных штанов. Поскольку я большой поклонник костюмов, у меня возникла идея смешать латекс с классическими стилями, и она просто удалась. Именно тогда я по-настоящему влюбилась в латекс и то, как он органично сочетается с классической модой", – поделилась она.

Изабелла Шиманская / Фото: Instagram @latex_coach

Поскольку носить латекс может быть смелым выбором, особенно в Польше, где она живет, Изабелла знала, что преодолеть ошибочные мысли будет непросто. Она продолжила: "Мода на латекс часто ассоциируется с эротикой, БДСМ, порно, извращениями и фетишем. Многие люди не носят латекс, потому что боятся того, что скажут другие, или не осознают его потенциала как законного модного выбора. Через свои сообщения, фотографии, видео и беседы с людьми по всему миру я учу и показываю другим, что латекс – это не только удобно носить, если правильно сшить, но и является популярным модным трендом".

Изабелла Шиманская / Фото: Instagram @latex_coach

Изабелла признала, что мода на латекс может быть несколько дорогой, особенно когда речь идет о изделиях, изготовленных по заказу. Теперь ее самой дорогой вещью был латексный комбинезон.

Изабелла Шиманская / Фото: Instagram @latex_coach

Тем не менее, она подчеркивает, что есть более бюджетные варианты повседневной носки, например сочетание латексных леггинсов с латексной рубашкой.

Кроме стоимости, уход за латексом также имеет решающее значение, и Изабелла рекомендует мыть его нежной жидкостью, не содержащей масла, и полоскать в воде, смешанной со смазкой на силиконовой основе. "Хороший уход за вашей латексной одеждой позволит ей выглядеть блестяще и гладко, а также обеспечит удобство и свежесть, предотвращая накопление пота, масел и бактерий", — добавила Изабелла.

Изабелла Шиманская / Фото: Instagram @latex_coach

Пристрастие Изабеллы к латексу выходит далеко за пределы ее собственного гардероба. Будучи влиятельным лицом в TikTok и Instagram, она посвятила свои платформы в социальных сетях развенчиванию мифов о латексе. "Когда я впервые отважилась надеть латекс на публике, меня захлестнула волна негатива", — призналась она.

Изабелла Шиманская / Фото: Instagram @latex_coach

"Люди открыто смеялись надо мной, и я хорошо помню, как шла по улице в латексном комбинезоне и слышала смех и шепот. Я была близка к тому, чтобы скрыть свою любовь к латексу, но благодаря непоколебимой поддержке моего парня я решила копнуть глубже и повысить свою уверенность в себе. Я решила рассказать своим подписчикам о своей страсти к латексу и бороться с ошибками. Удивительно, но чем больше я делилась своей любовью к латексу и развеивала мифы, тем больше становилось моих последователей".

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