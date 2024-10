Люди спасли одетую собаку, которую заставляли попрошайничать на улице – фото

В Колумбии неравнодушные люди спасли наряженную собаку, которую заставили попрошайничать на улице.

Собака выглядела обездоленной, сидя на мокрой от дождя улице. Она была одета в куртку, шапку и солнцезащитные очки, прислонившись к ящику для пожертвований. Группа людей развязала шапку с его шеи и обнаружила отвратительную на вид рану на горле собаки. Очевидец сказал: "Собака – это не инструмент для зарабатывания денег".

Ужасные сцены были сняты в центре Боготы во вторник, 8 октября.

Собака / Фото: Jam Press

Сообщается, что пришедшие на помощь собаке волонтеры принадлежат к группе защиты животных Huella Animalista. Собаку увезли на ветеринарный осмотр. Было установлено, что животное недоедает, а также обнаружены дополнительные раны.

Как только собаке станет лучше, ее отправят в приют для животных или отдадут на усыновление.

