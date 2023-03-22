Люди теряют зрение, а некоторым приходится удалять глазные яблоки: в США вспышка новой болезни

Предварительно люди заразились от капель для глаз.
В США вспышка новой болезни.
У пациентов все чаще обнаруживают синегнойную палочку. Эта бактерия очень устойчива к лекарствам и вызывает тяжелые глазные болезни. В частности, из 68 пациентов восемь человек уже потеряли зрение, а четырем удалили глазные яблоки. Ранее сообщалось о еще одной смерти в штате Вашингтон.
Об этом пишет yahoo.com.
В Центре по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что бактерию потерпевшие подхватили от трех капель для глаз. Все они были импортированы индийской компанией Global Pharma Healthcare Private Limited. Их уже убрал с продаж.
Сообщается, что штамм Pseudomonas aeruginosa очень редок и никогда ранее не встречался в США. Врачам особенно сложно его лечить, учитывая, что у него развилась устойчивость к десяткам разных антибиотиков.
Напомним, загадочный "взрыв" не на шутку переполошил американцев. Полицейские до сих пор не знают причины взрыва.
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