"Люди убегают от меня": мужчина, родившийся без челюсти, наконец-то нашел свою любовь (фото)

У него нет половины лица из-за редкого заболевания.
Мужчина, рожденный без нижней челюсти, говорит, что люди в ужасе бегут от него, но любовь помогла ему выжить.
Об этом говорится в шоу "Love Don't Judge".
Джозеф Уильямс, работающий сварщиком, родился с отофациальным синдромом — редким врожденным заболеванием, вызванным мутировавшим геном. Это означало, что он родился без возможности говорить и есть – он мог общаться только с помощью языка жестов или программы для преобразования текста в речь на своем телефоне.
Также у мужчины проблемы со слухом и обонянием. "Я получаю разные ответы. Например, люди убегают от меня, потому что они напуганы, или они кричат или плачут".
Джозеф надеется стать диджеем, но его единственное желание — чтобы люди перестали смотреть на него как на урода. Он сказал: "Я понимаю, что я другой и что некоторые люди думают, что я безобразный, и не принимают меня, но я все еще человек, который имеет сердце, чувство и мозг. Ко мне следует относиться с уважением, как и к любому другому".
Он никогда не надеялся найти любовь, пока не встретил Ваниу. Она не могла до конца поверить своим глазам, когда впервые увидела его на работе.
"Я видела, как он вошел в здание. Это было рано утром... Я подумала: "Я действительно это вижу?". Я не хотела с ним разговаривать, не хотела быть грубой и спрашивать, что с ним произошло", — вспомнила она.
Но между ними быстро закрутился роман.
"Я понял, что испытываю к ней чувства на следующий день", — сказал Джозеф. "Она пришла на работу, и когда она повернула за угол и увидела меня, на ее лице была улыбка, и я подумал: "Это самая красивая улыбка, которую я когда-либо видел". Затем, когда я проходил мимо ее станции, она написала слово "привет".
Через год они поженились. Джозеф научил любимую языку жестов, чтобы им было легче общаться, а она научилась готовить пищу, которую он может переваривать через зонд для кормления – поскольку он не умеет жевать и глотать, он никогда не пробовал пищу.
Люди жестоко обвиняли их в том, что они "фальсифицируют брак ради внимания" из-за его состояния, ведь они не могут целоваться как обычная пара и обвиняют ее в измене ему.
"Джо очень независим", — объяснила Ваниа. "Он ни в чем не нуждается в моей помощи. Единственное, что я хотела бы сделать для Джо, это помочь ему смешать пищу, а иногда, когда он устанет, я даю ему его зонд для кормления. Мне пришлось научиться терпению по отношению к Джо, потому что ему приходится использовать свой прибор для общения, а мне приходится ждать его ответа".
Это был бурный роман. "Мы поженились 26 июня в 2020 году", – рассказала Ваниа. "Мы никому не сказали, мы просто убежали. Мы пошли к зданию суда в Индиане и просто подписали бумаги – мы не планировали жениться сразу же, но дама в помещении суда спросила: "Эй, вы хотите жениться сегодня?". И я сказала "да". Я даже не была одета, нашей семьи там не было… Просто это казалось неправильным, но в то же время правильным".
Напомним, 17-летний парень женился на 71-летней женщине через 2 недели после встречи на похоронах. Влюблены уже восемь лет в браке.
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