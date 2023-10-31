"Люди убегают от меня": мужчина, родившийся без челюсти, наконец-то нашел свою любовь (фото)

Мужчина, рожденный без нижней челюсти, говорит, что люди в ужасе бегут от него, но любовь помогла ему выжить.

Об этом говорится в шоу "Love Don't Judge".

Джозеф Уильямс, работающий сварщиком, родился с отофациальным синдромом — редким врожденным заболеванием, вызванным мутировавшим геном. Это означало, что он родился без возможности говорить и есть – он мог общаться только с помощью языка жестов или программы для преобразования текста в речь на своем телефоне.

Джозеф Уильямс / Фото: скриншот с видео

Также у мужчины проблемы со слухом и обонянием. "Я получаю разные ответы. Например, люди убегают от меня, потому что они напуганы, или они кричат или плачут".

Джозеф надеется стать диджеем, но его единственное желание — чтобы люди перестали смотреть на него как на урода. Он сказал: "Я понимаю, что я другой и что некоторые люди думают, что я безобразный, и не принимают меня, но я все еще человек, который имеет сердце, чувство и мозг. Ко мне следует относиться с уважением, как и к любому другому".

Он никогда не надеялся найти любовь, пока не встретил Ваниу. Она не могла до конца поверить своим глазам, когда впервые увидела его на работе.

Джозеф и Ваниа / Фото: скриншот с видео

"Я видела, как он вошел в здание. Это было рано утром... Я подумала: "Я действительно это вижу?". Я не хотела с ним разговаривать, не хотела быть грубой и спрашивать, что с ним произошло", — вспомнила она.

Но между ними быстро закрутился роман.

"Я понял, что испытываю к ней чувства на следующий день", — сказал Джозеф. "Она пришла на работу, и когда она повернула за угол и увидела меня, на ее лице была улыбка, и я подумал: "Это самая красивая улыбка, которую я когда-либо видел". Затем, когда я проходил мимо ее станции, она написала слово "привет".

Джозеф и Ваниа / Фото: скриншот с видео

Через год они поженились. Джозеф научил любимую языку жестов, чтобы им было легче общаться, а она научилась готовить пищу, которую он может переваривать через зонд для кормления – поскольку он не умеет жевать и глотать, он никогда не пробовал пищу.

Люди жестоко обвиняли их в том, что они "фальсифицируют брак ради внимания" из-за его состояния, ведь они не могут целоваться как обычная пара и обвиняют ее в измене ему.

Джозеф и Ваниа / Фото: скриншот с видео

"Джо очень независим", — объяснила Ваниа. "Он ни в чем не нуждается в моей помощи. Единственное, что я хотела бы сделать для Джо, это помочь ему смешать пищу, а иногда, когда он устанет, я даю ему его зонд для кормления. Мне пришлось научиться терпению по отношению к Джо, потому что ему приходится использовать свой прибор для общения, а мне приходится ждать его ответа".

Джозеф и Ваниа / Фото: скриншот с видео

Это был бурный роман. "Мы поженились 26 июня в 2020 году", – рассказала Ваниа. "Мы никому не сказали, мы просто убежали. Мы пошли к зданию суда в Индиане и просто подписали бумаги – мы не планировали жениться сразу же, но дама в помещении суда спросила: "Эй, вы хотите жениться сегодня?". И я сказала "да". Я даже не была одета, нашей семьи там не было… Просто это казалось неправильным, но в то же время правильным".

Напомним, 17-летний парень женился на 71-летней женщине через 2 недели после встречи на похоронах. Влюблены уже восемь лет в браке.

Читайте также: