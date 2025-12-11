ТСН в социальных сетях

Маэ Фрейдье

Маэ Фрейдье / © Guinness World Records

Курьезы
336
1 мин
Маэ Фрейдье

Лыжи расплавились во время спуска: француз установил рекорд скорости на песчаной дюне — фото, видео

Рекорд официально подтвержден представителями Книги Гиннеса.

Юлия Шолудько

Французский спортсмен Маэ Фрейдье побил мировой рекорд скорости спуска на песке, разогнавшись до 121 км/ч на дюне Торо Мата в Перу. Это быстрее, чем движение многих автомобилей на трассе.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Экстремал спускался на обычных лыжах, и бешеная скорость привела к тому, что подошва снаряжения начала плавиться прямо во время движения.

Фрейдье превзошел показатель, более 15 лет удерживавший спортсмен из Намибии. После рекордного заезда он признался, что это стало кульминацией многомесячных тренировок, в частности, специальной подготовки на песке, которая помогла ему адаптироваться к нестабильной поверхности.

Маэ Фрейдье / © Guinness World Records

Маэ Фрейдье / © Guinness World Records

23-летний Маэ — бывший горнолыжник, выросший во французской Савойе. В прошлом году он впервые попробовал катание на песке в пустыне Атакама в Чили и был настолько ошеломлен опытом, что решил превратить этот восторг в рекордный проект.

Рекордный спуск спортсмен совершил рано утром 25 сентября при присутствии свидетелей и съемочной группы. На максимальной скорости он почувствовал, как лыжи начали пропекаться от трения, так что экстремал быстро выровнял корпус и безопасно затормозил, избежав падения.

Несмотря на опасный момент радар и видеофиксация подтвердили скорость 121 км/ч, после чего команда Фрейдье устроила импровизированное празднование. Сам спортсмен назвал проект «сочетанием производительности, инноваций и исследования новых сред».

Маэ Фрейдье / © Guinness World Records

Маэ Фрейдье / © Guinness World Records

336
