Лыжи расплавились во время спуска: француз установил рекорд скорости на песчаной дюне — фото, видео
Рекорд официально подтвержден представителями Книги Гиннеса.
Французский спортсмен Маэ Фрейдье побил мировой рекорд скорости спуска на песке, разогнавшись до 121 км/ч на дюне Торо Мата в Перу. Это быстрее, чем движение многих автомобилей на трассе.
Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.
Экстремал спускался на обычных лыжах, и бешеная скорость привела к тому, что подошва снаряжения начала плавиться прямо во время движения.
Фрейдье превзошел показатель, более 15 лет удерживавший спортсмен из Намибии. После рекордного заезда он признался, что это стало кульминацией многомесячных тренировок, в частности, специальной подготовки на песке, которая помогла ему адаптироваться к нестабильной поверхности.
23-летний Маэ — бывший горнолыжник, выросший во французской Савойе. В прошлом году он впервые попробовал катание на песке в пустыне Атакама в Чили и был настолько ошеломлен опытом, что решил превратить этот восторг в рекордный проект.
Рекордный спуск спортсмен совершил рано утром 25 сентября при присутствии свидетелей и съемочной группы. На максимальной скорости он почувствовал, как лыжи начали пропекаться от трения, так что экстремал быстро выровнял корпус и безопасно затормозил, избежав падения.
Несмотря на опасный момент радар и видеофиксация подтвердили скорость 121 км/ч, после чего команда Фрейдье устроила импровизированное празднование. Сам спортсмен назвал проект «сочетанием производительности, инноваций и исследования новых сред».
