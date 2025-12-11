Лыжи расплавились во время спуска: француз установил рекорд скорости на песчаной дюне — фото, видео

Реклама

Французский спортсмен Маэ Фрейдье побил мировой рекорд скорости спуска на песке, разогнавшись до 121 км/ч на дюне Торо Мата в Перу. Это быстрее, чем движение многих автомобилей на трассе.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Экстремал спускался на обычных лыжах, и бешеная скорость привела к тому, что подошва снаряжения начала плавиться прямо во время движения.

Реклама

Фрейдье превзошел показатель, более 15 лет удерживавший спортсмен из Намибии. После рекордного заезда он признался, что это стало кульминацией многомесячных тренировок, в частности, специальной подготовки на песке, которая помогла ему адаптироваться к нестабильной поверхности.

Маэ Фрейдье / © Guinness World Records

23-летний Маэ — бывший горнолыжник, выросший во французской Савойе. В прошлом году он впервые попробовал катание на песке в пустыне Атакама в Чили и был настолько ошеломлен опытом, что решил превратить этот восторг в рекордный проект.

Рекордный спуск спортсмен совершил рано утром 25 сентября при присутствии свидетелей и съемочной группы. На максимальной скорости он почувствовал, как лыжи начали пропекаться от трения, так что экстремал быстро выровнял корпус и безопасно затормозил, избежав падения.

Несмотря на опасный момент радар и видеофиксация подтвердили скорость 121 км/ч, после чего команда Фрейдье устроила импровизированное празднование. Сам спортсмен назвал проект «сочетанием производительности, инноваций и исследования новых сред».

Реклама

Маэ Фрейдье / © Guinness World Records

Напомним, мужчина запихнул в нос рекордное количество спичек.