Лыжник ошеломил видео спасения сноубордиста, похороненного заживо в снегу

Лыжник поделился видео момента, как он спас сноубордиста, заживо похороненного в большой куче снега.

Фрэнсис Зубер был на склонах горы Бейкер в штате Вашингтон, когда заметил что-то яркое, торчащее из снега. Он понял, что нашел сноуборд с прикрепленными к нему чьими-то ногами.

Видео Фрэнсис разместил на своей странице в Instagram.

"Вот беда! С вами все хорошо?" – спросил он, подбираясь к сноубордисту. Впрочем, ответа не последовало.

Тогда Зубер снял лыжи и стал копаться в снегу, пытаясь добраться до сноубордиста. В конце концов, лыжник добрался до лица мужчины и убрал снег, чтобы он мог дышать.

В ролике слышно, как сноубордист по имени Ян Стегер отчаянно вдыхает воздух, когда его лицо наконец открыто.

Сумев отдышаться, он ответил: "Спасибо".

Затем Зегер достает лопату из рюкзака, быстро ее собирает и начинает выкапывать Стегера.

В фотоблоге спасатель предупредил лыжников и сноубордистов об опасности гор и напомнил им, как важно путешествовать по парам или в группе.

"Я начал писать что-то очень долгое об этом опыте, но я сохраню это на другой раз и пусть видео говорит само за себя. Все, что я сейчас скажу, это горам безразлично, сколько у тебя умения или опыта. Им даже безразлично, делаете ли вы и ваши партнеры с лыжниками все правильно. Пройдите курс Avy 1 и пройдите обучение, что делать, если оказались в этой ситуации. Я благодарен, что знал достаточно, чтобы выполнить успешное спасение. И всегда следите друг за другом там", — написал он.

В комментариях пользователи похвалили Зубера за его поступок:

Самое ужасное, что я видел в последнее время. Сердце колотилось. Вы сделали отличную работу, сохраняя спокойствие и спасая чью-то жизнь

Я работаю в службах экстренной помощи более 20 лет – вы справились! Способ копнуть поглубже, поговорить с ним и сохранять спокойствие. В тот день вы, безусловно, спасли жизнь. Здоровья вам

Спасибо, что спасли моего дорогого друга. Когда он рассказал мне об этом, я почувствовал клаустрофобию и стресс просто услышав это. Не был уверен, что я хочу смотреть, но я сделал это и был почти в слезах

Словами не передать, как я благодарен за то, что вы заметили его и спасли ему жизнь

Напомним, мужчина ошеломил, что был в потустороннем мире, где ангелы предусмотрели две смерти. Он рассказал, как они сбылись.

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