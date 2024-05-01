Лыжник развил смертельную скорость, спускаясь задом вперед: насколько он разогнался (видео)

Норвежский профессиональный лыжник Андерс Баке восстановил мировой рекорд по скоростному спуску на лыжах задом наперед через 12 лет после своего первого достижения.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Андерс развил смертельную скорость 133,46 км/ч, спускаясь на лыжах "переключателем" с холма Викерсунд, 240-метровой горной горки в Норвегии.

Он проехал на 2,23 км/ч быстрее предыдущего рекорда, установленного швейцарцем Элиасом Амбюэлем в 2017 году. Андерс впервые установил рекорд в 2012-м со скоростью 128,7 км/ч.

Его последняя попытка побить рекорд также состоялась в Викерсунде, но в этот раз он стартовал с самой вершины холма, чтобы набрать дополнительную скорость.

Андерс Баке / Фото: guinnessworldrecords.com

Он начал с того, что съехал на лыжах вперед по заезде (крутой части трамплина, предназначенной для развития скорости), совершил поворот на 180° в точке прыжка, затем приземлился назад и продолжил спуск трамплином.

Удерживать свою позицию и оставаться уравновешенной было самой сложной задачей для Андерса. Он сказал: "Когда ты заезжаешь на трамплин, все происходит очень быстро. Ты быстро разгоняешься до 100 км/ч на разбеге, делаешь 180 с трамплина, а затем сосредотачиваешься на том, чтобы приземлиться и удержать позицию и равновесие на всем пути вниз. А также готовишся к ускорению внизу!".

Андерс Баке / Фото: guinnessworldrecords.com

Несмотря на столь экстремальную скорость, Андерс не боялся разбиться – по его словам, у него не было времени думать об этом, он был полностью сосредоточен на успешном исполнении трюка.

Он готовился к рекордной попытке, совершенствуя свою лыжную стойку и подгоняя лыжный костюм так, чтобы он как можно плотнее прилегал к телу, минимизируя сопротивление. Он также экспериментировал с разными типами лыжного воска (вещество, наносимое на нижнюю часть лыж), чтобы максимизировать скорость.

Андерс стал профессиональным лыжником в 2006 году, в возрасте 19 лет. За последние два десятилетия он объездил весь мир, в том числе дважды участвовал в зимних X Games, прыгал через железный шар в норвежском Нордкаппе и снялся в документальных фильмах "Супервенция" и "Супервенция 2".

Установление этого мирового рекорда стало еще одним ярким событием в лыжной карьере Андерса: "Я очень рад, что вернул рекорд и установил его в моем родном городе Викерсунде, где я начал кататься на лыжах. Я горжусь и имею честь снова попасть в Книгу рекордов Гиннеса".

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