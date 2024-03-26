Лыжник выжил, будучи погребен под лавиной в течение 23 часов (фото)

Итальянский лыжник пробыл почти сутки под снежной лавиной и чудом выжил.

Об этом пишет nypost.com.

"Даже врачи не могут объяснить, как это возможно", — сказал 54-летний Карлуччо Сартори через 14 месяцев после выздоровления. "Я должен был умереть после первых восьми или 10 часов. Для медиков это было непонятно. Врачи сказали, что у меня идеальное телосложение".

Несчастный случай произошел в январе в 2023 году, когда упорный альпинист спускался со склонов в горах Валь-Бадиа в Южном Тироле, Италия.

Катастрофа произошла после того, как лавина засыпала Сартори тоннами снега на 23 часа, в течение которых температура упала до -15 градусов Цельсия.

Почти через сутки спасатели прибыли на место происшествия, ожидая найти мертвое тело, но обнаружили отца двоих детей, который был в сознании и даже мог разговаривать.

Корлуччо Сартори / Фото: Newsflash

Сейчас, спустя больше года после того, как лавина чуть не уничтожила его тело, Сартори снова научился ходить.

"У меня были небольшие проблемы с правой ногой, но все идет на поправку", – говорит любитель активного отдыха, который живет в Вилланова-Марчесане. "У меня есть некоторые проблемы с правой рукой, но в остальном все хорошо".

Он добавил, что все еще испытывает проблемы с полным сгибанием правой руки, но радуется, что она "не повреждена". Для врачей загадочнее было то, как он вообще выжил после того, как его засыпало снегом на целый день.

"Когда спасатели нашли меня, я был в сознании и с температурой тела 23 градуса" – третья "тяжелая" стадия переохлаждения – при этом все работало идеально".

По данным Sierra Avalanche Association, большинство смертей от лавин вызваны асфиксией, которая, как ни странно, зависит от времени. Шансы на выживание составляют 95%, если жертву извлекли в течение 15 минут, но эта вероятность падает до 37% уже через 35 минут.

К счастью, говорит Сартори, на поверхности снега образовалась воздушная камера, которая снабжала пострадавшего кислородом, а также изолировала его от внешних температур, как криогенная камера.

Корлуччо Сартори / Фото: Newsflash

По его словам, врачи отметили его отличную физическую форму, хотя он не считал себя образцом здорового образа жизни.

"Я занимаюсь спортом, катаюсь на горном велосипеде, но я не фанатик здорового питания", — объяснил он. "Я не курю, это правда, но время от времени выпиваю вино и пиво".

Однако Сартори, признавшийся, что был "очень напуган", в конце концов объясняет свое выживание силой духа и чрезвычайной волей к жизни: "Я знал, что не должен сдаваться, не должен засыпать, иначе это был бы конец. Я шевелил единственной рукой, какой мог, микродвижениями. Я пытался сопротивляться, я выкопал себе яму, чтобы дышать".

Он боялся, что его сердце может остановиться, но это не помешало ему сосредоточиться. И, в отличие от "семейных воспоминаний", часто показывающих в фильмах о выживании, Сартори сказал, что он намеренно воздерживался от мыслей о жене и детях во время испытания, поскольку "это был бы конец".

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"Это спасло мне голову: после первых нескольких часов я просто сосредоточился на том, чтобы остаться в живых", – вспомнил лыжник.

К счастью, его упорство принесло свои плоды. В конце концов снег сошел благодаря теплу его тела, и он смог освободить руки. Вскоре прибыли спасатели, которые доставили Сартори в больницу Сан-Маурицио в Больцано.

Сейчас итальянец признается, что в этом году он даже совершил "несколько горнолыжных походов", несмотря на то, что его семья "убьет" его, если он когда-нибудь вернется на горные склоны.

Напомним, женщина родила ребенка во время купания в море в два часа ночи. Мама во второй раз родила "свободным методом".

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