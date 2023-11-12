Магазин не продал ни одного товара за 50 лет и превратился в музей – фото

Магазин мужчины по имени Фрэнк Эллиотт в Солташе, Великобритания, обслуживал покупателей почти 70 лет. Однако в начале 70-х годов, когда владелец не захотел переходить на новую валюту, он закрылся. Место превратилось в "капсулу времени".

Об этом пишет The Mirror.

Фрэнк Эллиот открыл магазин в 1902 году и окончательно закрыл в 1971 году, после того как мужчина не захотел следовать изменениям с британской валютой. В то же время владельцу удалось сохранить магазин в первоначальном виде вплоть до своей смерти в 1995 году.

На фотографиях видно, что в магазине все еще представлены бренды и дизайны 1970-х годов как Guinness, Rowntree's и Princes Salmon. Сейчас заведение является успешным музеем, управляемым Обществом защиты Тамара.

Магазин-музей в Британии/Фото: Daniel Dayment/SWNS)

Магазин-музей в Британии/Фото: Daniel Dayment/SWNS)

Магазин-музей в Британии/Фото: Daniel Dayment/SWNS)

73-летний Джерри Свитс, помогающий руководить музеем вместе с другими волонтерами и опекунами, говорит, что он дает "уникальный" взгляд на жизнь в XX веке. По его словам, он дает редкое представление о том, какой была жизнь в то время, когда происходило так много изменений.

Несмотря на то, что магазин был закрыт, он десятилетиями хранил в нем запасы товаров в том виде, в каком он находится сейчас. Городской совет пытался в течение многих лет взимать с него плату за ведение бизнеса, но мужчина выиграл в суде.

Напомним, убийцу освободили от 30-летнего заключения из-за тюремной пищи – какая причина.

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