"Магия в небе": над США зафиксировали потрясающее северное сияние (фото)

Северное сияние над Колорадо. Фото: @Elena Andrushchenko / © Facebook

Северное сияние традиционно наблюдается в приполярных регионах, однако из-за роста солнечной активности в последнее время это явление становится видимым в более южных широтах.

Впечатляющими фотографиями сияния в небе над американским штатом Колорадо поделилась журналистка Елена Андрющенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Магия в небе

Елена Андрющенко опубликовала несколько фотографий, на которых ночное небо над Колорадо озарено характерными зелеными и розовыми оттенками.

«Поймала северное сияние в Колорадо – чистая магия в небе. Природа никогда не перестает удивлять меня», — написала она.

Сам факт наблюдения северного сияния в Колорадо интересен, поскольку этот штат расположен на широте, где это явление нечасто, но возможно во время сильных геомагнитных бурь.

Почему сияние возникает так далеко на юге

Полярное сияние возникает, когда высокоэнергетические заряженные частицы, поступающие от Солнца, так называемый солнечный ветер, сталкиваются с атомами газов в верхних слоях атмосферы Земли. Магнитное поле нашей планеты обычно направляет эти частицы к полюсам, из-за чего сияние в большинстве своем видно только в высоких широтах.

Появление северного сияния над Колорадо, как и над другими нетипичными для этого явления местами, например Украиной, является прямым следствием мощных геомагнитных бурь . Солнце сейчас проходит свой 11-летний цикл активности, и сейчас оно находится вблизи своего пика. Когда на Солнце происходят мощные вспышки или корональные выбросы массы, поток заряженных частиц настолько силен, что, достигая Земли, он создает мощное возмущение магнитосферы.

Обычно сияние видно только в северных штатах, таких как Аляска, Вашингтон или Миннесота. Однако когда геомагнитная буря классифицируется как «сильная» или «экстремальная» (например, индекс G4 или G5), она расширяет зону видимости сияния гораздо дальше к югу. В такие периоды северное сияние становится видимым в средних широтах.

Цвет полярного сияния

Цвет сияния зависит от того, с какими газами столкнулись частицы и на какой высоте это произошло. Самый распространенный зеленый цвет возникает, когда частицы сталкиваются с атомами кислорода на высоте около 100-150 километров.

В то же время, красные и розовые оттенки, часто видящие в южных широтах, возникают при взаимодействии с атомами кислорода на очень большой высоте (более 200 км), где Земля имеет более слабую защиту магнитного поля.

Если же происходит столкновение с молекулами азота, то сияние приобретает синие или фиолетовые оттенки, хотя они наименее распространены для наблюдения.

Напомним, накануне произошла самая мощная солнечная вспышка 2025 года , которая угрожает Земле всплеском радиации. Мощная вспышка класса X5.1 уже вызвала отключение радиосвязи на двух континентах и вызвала сильную геомагнитную бурю.