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Во вторник, 17 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4,7 (желтый уровень). Это соответствует средним магнитным бурям.

Прогноз опубликовал Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

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Заметим, что измеряется геомагнитная активность по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и влияние на людей и технику.

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Магнитные бури и до начала, и после сильного возмущения влияют на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, люди с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.

В то же время, в среду, 18 ноября, также возможны геомагнитные возмущения, связанные с влиянием потока солнечного ветра. Однако прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, а остальные только ориентировочные.

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