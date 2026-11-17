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Магнитная буря 17 ноября: чего ожидать от активности Солнца
Следует ожидать повышения солнечной активности. Геомагнитная активность будет среднего уровня.
Во вторник, 17 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4,7 (желтый уровень). Это соответствует средним магнитным бурям.
Прогноз опубликовал Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.
Заметим, что измеряется геомагнитная активность по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и влияние на людей и технику.
Магнитные бури и до начала, и после сильного возмущения влияют на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, люди с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.
В то же время, в среду, 18 ноября, также возможны геомагнитные возмущения, связанные с влиянием потока солнечного ветра. Однако прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, а остальные только ориентировочные.