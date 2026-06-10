Маковое поле, которое рассорило украинцев, перепахали: фермер назвал причину

Маковые поля в Украине / © Unsplash

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Из-за общественного резонанса и тысячи желающих сфотографироваться в маковых полях, фермеры вынуждены перепахивать свои поля. На днях скандал из-за вытаптывания маков ради фото пришел к своему пику, поэтому фермеры вспахивают свои поля, чтобы уменьшить потоки желающих сфотографироваться.

Детали рассказали ZAXID.NET.

Маковое поле вблизи Ожидова перепахали: фермер рассказал, почему это сделал

Маковое поле вблизи Ожидова во Львовской области было одним из самых популярных, где украинцы устраивали стихийные фотосессии.

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Владелец этого поля, Сергей Шелемба, поделился, что огромное количество людей, которые фотографировались с цветами, не нанесли ущерба полю. Мужчина рассказал, что поле перепахали, поэтому теперь там маки не растут.

К тому же он рассказал, действительно ли мак на его поле посеялся сам:

«Там были посеяны сидераты. Мы их посеяли, чтобы улучшить почву. Сейчас мы все передисковали и загнали в землю. Это все будет перегнивать и отдавать микроэлементы. Дальше планируем посадить фасоль. Фасоль лучше», — рассказал Сергей.

Сергей Шелемба добавил, что он не жаловался на нашествие туристов.

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«Это ложь, никто со мной не общался. Я сам смеялся над тем, что людям во время войны интересны фотосъемки, интересно выставлять фото, как они красиво выглядят, когда на войне гибнут ребята. Я считаю, что не время делать такие фотосессии. Но это право выбора каждого человека», — сказал фермер.

Несмотря на массовую популярность локации, у агрария не было идеи создать там туристическую локацию.

И хотя во Львовской области фермеры не пострадали от толп туристов, в Киевской области ситуация значительно хуже — там люди вытоптали посев гороха, посаженного среди маков.

Почему украинцы перессорились из-за маковых полей

Напомним, в Threads украинцы поссорились из-за маковых полей, а именно из-за вытаптывания цветов ради фотосессии. Общество разделилось на несколько лагерей: одни пользователи жестко стыдят авторов фотографий за эгоизм и вытаптывание растений, другие апеллируют к тому, что промышленное выращивание мака в Украине фактически отсутствует по закону, а сами цветы являются дикой сорной травой на заброшенных участках или полях под севооборотом.

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Агроном Олег Загородний подтвердил, что на большинстве фото изображен мак-самосейка, а опасения относительно чрезмерного уплотнения земли человеческим весом преувеличены, хотя заезжать на поля транспортом не стоит.

В то же время, в споре есть и другая сторона — вред реальному фермерству, ведь дикий мак нередко прорастает среди культурных посевов.

Из-за подобных инцидентов и общественной огласки некоторые поля, например в Ожидове, в конце концов, просто перепахали. В сети предлагают разрешать конфликт цивилизованно — заблаговременно договариваться с владельцами полей за оплату или создавать благотворительные сборы для компенсации ущерба аграриям.

Под волну жесткой критики попала и певица Кристина Соловей, которая опубликовала снимок на стоптанных цветах. Подписчики обвинили артистку в эгоизме и разрушении природы ради эффектных кадров.

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