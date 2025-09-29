- Дата публикации
Мальчик бросил бутылку с посланием в море и получил письмо: что ему ответили
От Северного моря до Сент-Люсии: Невероятная история послания в бутылке, найденной рыбаками.
Восьмилетний британец Гаррисон Мизен был ошеломлен, получив ответ на свое послание в бутылке, проплывшее более 4200 миль (около 6760 км) — до Карибского моря.
Мirror
Гаррисон, узнавший об этом способе общения в школе, 21 января вместе со своими родителями и 4-летним братом бросил старую стеклянную бутылку из-под рома (которая, по его словам, «напоминала о пиратах») в Северное море у Саут-Шилдса.
В записке было написано: «Привет, меня зовут Гаррисон. У меня есть младший брат по имени Макс. Мы с Саут-Шилдсом в Англии. Надеюсь, это до тебя дойдет, и надеюсь, у тебя хороший день», а также указан его адрес.
Невероятное путешествие в Сент-Люсию
Через восемь месяцев, во вторник, в дом Мизенов поступила открытка из Сент-Люсии (Карибский бассейн). На ней были изображения Грос-Айле и почтовый штемпель от 8 сентября.
Анонимный ответ свидетельствовал:
«Я нашел вашу записку, когда рыбачил с папой. Бутылка зацепилась за какие-то сетки… У нас хороший день, спасибо, надеюсь, у вас тоже».
Мама Гаррисона, 38-летняя Лора, призналась, что просто в восторге, ведь не верила, что бутылка достанется так далеко: «Я действительно не думала, что из этого что-то выйдет, я думала, что бутылка где-нибудь застрянет или разобьется». Гаррисон с радостью взял открытку в школу, чтобы поделиться своей невероятной историей.
Сообщение через три десятилетия
Этот случай не единственный. Другая женщина, Алайн Бересфорд, бросила послание в океан в возрасте 12 лет. Через три десятилетия она была поражена, получив открытку с объяснением, что ее старое сообщение было найдено. Бутылка проплыла почти 725 миль и ее выбросило на норвежский пляж, где ее нашла волонтер Пиа Бродтманн. Алайна, которой сейчас 43 года, была удивлена, что ее записку все еще можно было прочесть.
