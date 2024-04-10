"Мальчик-калькулятор" шокировал способностью молниеносного вычисления "невозможных" сумм в голове

13-летний вундеркинд Аарян Шукла из Махараштры, Индия, шокировал мир своими невероятными математическими способностями.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

На съемках итальянского телесериала Lo Show Dei Record этот "живой калькулятор" установил рекорд за самое быстрое время сложения 50 пятизначных чисел — всего за 25,19 секунды. Это примерно одно добавление каждые 0,5 секунды.

Пока Аарян стоял на сцене и смотрел на большой экран, все 50 чисел пронеслись перед его глазами одно за другим так быстро, что зритель даже не успел прочесть и обработать каждое из них, прежде чем оно исчезло и было заменено следующим числом.

После того, как на экране появилось последнее число, Ааряну понадобилось несколько секунд, чтобы закончить свои расчеты, прежде чем он назвал правильный ответ на глазах у ошеломленной толпы.

Аарян Шукла / Фото: guinnessworldrecords.com

Аарян рассказал, как он открыл свой талант: "Я начал заниматься ментальной математикой в возрасте шести лет, а потом медленно, постепенно начал решать более сложные задачи. Потом я начал участвовать в соревнованиях и постепенно стал чемпионом мира. Мне больше всего нравится в ментальной математике то, что я могу представлять свою страну на разных этапах. А во-вторых, это значит, что я могу стать чемпионом мира в возрасте 12 лет!".

И действительно, Аарян выиграл престижный чемпионат мира по ментальным вычислениям в 2022 году в Падерборне, Германия, а также является одним из членов правления Глобальной ассоциации ментальных вычислителей (GMCA). Миссия GMCA – содействовать сотрудничеству между ментальными калькуляторами, расширять и укреплять ментальную математику по всему миру, а также организовывать первую в своем роде лигу по ментальным вычислениям.

Аарян Шукла / Фото: guinnessworldrecords.com

Можно было бы подумать, что вычисление – единственное увлечение Ааряна, но в школе математика – лишь один из многих его любимых предметов: "Мне все равно нравятся история, физика, география и естественные науки".

Также мальчик находит время для других увлечений: "Первое – это читать книги, преимущественно приключенческие или детективные. А во-вторых, я люблю играть в крикет и много наблюдаю за ним. Мне нравится собирать информацию о крикете! А еще я люблю смотреть футбол. Я не очень много играю, но все равно люблю смотреть статистику".

Хотя он еще не решил, кем хочет стать, когда вырастет, Аарян знает, что это будет что-то связанное с математикой.

Аарян Шукла / Фото: guinnessworldrecords.com

Напомним, недавно Книга рекордов Гиннеса объявила имя нового самого старого мужчины планеты. 111-летний Джон Альфред Тиннисвуд из Англии получил титул после смерти 114-летнего Хуана Висенте Переса. Свое долголетие новоиспеченный рекордсмен считает "чистым везением".

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