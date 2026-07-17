Мальчик, которого бросили в вольер с крокодилами, перенес семь операций: мать рассказала о его состоянии

Крокодил / © pexels.com

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В Великобритании продолжается борьба за жизнь трехлетнего мальчика, который в июне получил тяжелые травмы после того, как, по данным следствия, незнакомый мужчина бросил его с высоты около 4,5 метра в вольер с крокодилами в зоопарке Джонсона. Ребенок уже перенес семь операций, а впереди его ждет длительная реабилитация.

Об этом сообщило издание LADBible.

Мать мальчика говорит, что врачи сделали всё возможное, чтобы спасти ребёнка, однако впереди ещё длительный период физического и психологического восстановления.

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По словам женщины, последнюю операцию провели 15 июля в больнице Адденбрук в Кембридже. Во время операции хирурги удалили нерв из ноги мальчика и пересадили его, чтобы заменить поврежденный участок нерва в левой руке. Окончательный результат станет известен лишь через несколько месяцев, когда медики смогут оценить, прижился ли трансплантат и удастся ли восстановить функции руки.

Мать ребенка отметила, что надеется: эта операция станет последней на данном этапе лечения, и, если не возникнет осложнений, семья вскоре сможет вернуться домой.

В то же время женщина подчеркнула, что после выписки их ждут новые испытания. По её словам, мальчику потребуется длительная реабилитация и восстановление не только физического, но и психологического здоровья. Поэтому оба родителя временно оставили работу, чтобы быть рядом с сыном.

«Мы пока не знаем, как будут проходить выздоровление и реабилитация, но мы знаем, что наш сын нуждается в нас больше, чем когда-либо», — написала мать.

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Инцидент произошел 18 июня. По версии следствия, 30-летний мужчина из Норфолка бросил трехлетнего ребенка с высоты примерно 4,5 метра в вольер с крокодилами. Считается, что после падения мальчика на него напал как минимум один крокодил, прежде чем сотрудники зоопарка успели его вытащить.

Ребёнка в критическом состоянии доставили в больницу, где медики немедленно приступили к лечению. Первой была 12-часовая операция, во время которой хирурги восстанавливали поврежденные сухожилия, нервы, кровеносные сосуды, а также лечили переломы и значительные повреждения тканей обеих рук, шеи, головы и лица.

Родители признались, что те часы стали самыми тяжёлыми в их жизни. Перед операцией им пришлось подписать документы на случай реанимации и возможной ампутации. Они не были уверены, что их сын выживет.

Через четыре недели после трагедии, по словам матери, мальчик уже снова разговаривает с медицинским персоналом, играет, используя ноги, и улыбается. Семья говорит, что поражена его прогрессом, хотя путь к полному выздоровлению ещё очень длинный.

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30-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство, задержали после инцидента, однако позже освободили под залог. Полиция сообщила, что на тот момент он был неспособен давать показания. Также правоохранители отметили, что мужчина не был знаком с ребенком, испытывал трудности с учебой и находился на улице вместе со своими опекунами.

Помимо уголовного расследования, в соответствии со статьей 42 Закона об уходе от 2014 года начата отдельная проверка в отношении ухода и поддержки, которые получал подозреваемый. Такие расследования проводятся в случаях, когда имеются основания полагать, что взрослый человек, нуждающийся в помощи, мог подвергнуться ненадлежащему уходу или не был должным образом защищен.

Напомним, что в США 11-летний Броди Терри лишился руки после нападения аллигатора. Мальчика уже выписали из больницы.

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