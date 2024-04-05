Мальчик нашел в поле золотой римский браслет, которому 2000 лет – фото

В Великобритании мальчик нашел редкий золотой римский браслет в поле, где он пролежал 2000 лет.

Об этом пишет Daily Star.

12-летний Рован Бреннан гулял с 44-летней мамой Амандой и собакой, когда заметил браслет, датированный первым веком нашей эры.

Римский браслет типа "армилла" с тех пор изучается Британским музеем.

Аманда сказала: "Рован всегда любил находить всевозможные безделушки, он очень авантюрный и всегда подбирает вещи с пола. Я всегда говорю: "Положи это, оно грязное". Но на этот раз он продолжал держать этот кусочек металла, убежденный, что это настоящее золото. Я думала, что это просто обвязка от забора или что-то подобное – она была очень грязная".

Мальчик нашел золотой браслет, которому 2000 лет / Фото: SWNS

Рован забрал украшение домой и начал исследовать, как определить, что это настоящее золото. Украшение отвечало всем критериям, указанным в контрольном списке, но семья не догадывалась, что счастливая находка Рована была чем-то большим, пока к ним домой не пришла парикмахерша.

Парикмахер сказала Аманде и Ровану, что собирается идти гулять с металлоискателем, и мальчик рассказал ей о нашедшем металле. Заинтригованная парикмахерша сфотографировала находку и показала ее руководителю сессии металлоискателей.

Он сказал ей, что предмет выглядит старым, и порекомендовал Аманде и Ровану обратиться к офицеру по поиску находок. Аманда сказала: "До этого момента я даже не подозревала, что это золото".

Мальчик нашел золотой браслет, которому 2000 лет / Фото: SWNS

Они связались с офицером и с тех пор получают частые новости об этом украшении. Рован описал, как волнение продолжало нарастать в течение месяцев после его находки: "Мы отнесли его к ювелиру и это меня немного взволновало, а когда он стал похож на "золото", это стало еще увлекательнее. Затем дело дошло до процесса поиска сокровищ".

Аманда сказала: "Это продолжалось очень долго. Офицер по поиску находок очень заинтересовался золотом, поэтому нам пришлось отдать его, потому что оно является собственностью Короны, пока проходит через все эти разные процессы".

Аманда рассказала, что произведение было проанализировано в Британском музее и прошло через Суд короля, где они узнавали все больше и больше о браслете.

Мальчик нашел золотой браслет, которому 2000 лет / Фото: SWNS

Она сказала: "Это очень волнительно, когда мы читаем электронные письма, и нас держали в курсе событий на протяжении всего процесса. Это римский браслет первого века типа "армилла". В нашем понимании браслет армиллы дарили римским солдатам в знак уважения, доблести и службы. Это часть, это не полный круглый браслет. Сокровищем его делает то, что ему более 300 лет и он из драгоценного металла".

После процесса оценки Ровану сказали, что это "чрезвычайно редкая находка" для того, кто просто выгуливал собаку. Аманда добавила: "Это было очень увлекательно – мы узнали так много нового, и очень приятно, что мы все еще продолжаем участвовать в этом процессе, чтобы следить за его историей. В нашем доме появилась частица истории".

Напомним, женщина нашла на барахолке кольцо, которое стоит 23 миллиона гривен. Когда она отнесла украшение к ювелиру, чтобы оценить его, он едва не потерял сознание.

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