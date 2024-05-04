Мальчик отдал свой единственный доллар миллионеру, которого спутал с бездомным: он его вознаградил

Американский миллионер поделился историей, как мальчик спутал его с бездомным и отдал свой единственный доллар.

Об этом пишет CBS News.

Мэтт Бусбис и его партнеры построили и продали несколько компаний стоимостью в сотни миллионов долларов. Но 42-летний владелец магазина спортивных товаров в Батон-Руж, штат Луизиана, говорит, что никогда не чувствовал себя богаче, чем в тот день, когда получил доллар от ребенка.

"Я уже очень давно не имел такой веры в человечество", – говорит Бусбис.

Он рассказал, что все произошло около месяца назад. Ранним утром в его жилом комплексе сработала пожарная сигнализация. Мэтт вскочил с кровати и побежал вниз по лестнице, но обнаружил, что пожара нет. Несмотря на то, что он был одет не по сезону и растрепан, бизнесмен решил выйти на улицу, чтобы выпить чашечку кофе.

Когда он уже собирался зайти в кафе, он вспомнил, что не помолился. Как показывает камера наблюдения, Бусбис отошел в угол внутреннего дворика, чтобы помолиться. Когда он открыл глаза, то увидел, что к нему идет мальчик. Ребенок сжал кулак, поэтому Мэтт приготовился к конфронтации. Но вместо этого парень разжал кулак и показал купюру в 1 доллар.

"Если ты бездомный, вот тебе доллар", — вспомнил он слова 9-летнего Келвина Эллиса. "Я всегда хотел помочь бездомному, и наконец у меня появилась такая возможность".

Эллис рассказал, что получил доллар за хорошие оценки. Это были единственные деньги, которые у него были. Бусбис был настолько тронут, что пригласил Эллиса перекусить, а затем связался с его отцом, жившим по соседству, и пообещал поддерживать с ним связь.

В награду за свою доброту Бусбис подарил Эллису шоппинг – 40 секунд, чтобы выбрать все, что он захочет в его магазине, в том числе новый велосипед. Эллис говорит, что это было здорово, но точно не то, что он хотел получить за свой доллар.

"Радость, потому что я кому-то помог", — сказал Эллис. "Отдавая что-то, ты чувствуешь, что многое получил от этого".

"Если вы отдаете, вы действительно получите больше", — сказал Бусбис. "Я не мог понять этого в детстве. И если мы можем распространять это вокруг, все меняется".

Напомним, миллионер отказался от своего богатства и стал бездомным. Почему его эксперимент закончился провалом.

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