Мальчик поднял на пляже "камень" - и случайно нашел окаменелость в возрасте 1,8 миллиона лет

Зуб вымершего слона возрастом около 1,8 миллиона лет / © SWNS

Реклама

В Великобритании 11-летний мальчик обнаружил на пляже зуб вымершего слона в возрасте около 1,8 миллиона лет.

Об этом сообщает New York Post.

Находку сделал Чарли Орчард-Лайл во время прогулки с семьей по пляжу Ист-Лейн в селе Баудси в графстве Саффолк.

Реклама

Мальчик заметил возле волны объект, похожий на камень. Его мать Элеонора рассказала, что вещь сразу показалась им необычной.

"Мы шли и увидели что-то у волн. Это должно быть что-то очень необычное, потому что привлекло нас обоих внимание - мы поняли, что это что-то другое", - сказала она.

Впоследствии профессор палеонтологии Адриан Листер из Музея естествознания в Лондоне установил, что это верхний левый коренной зуб Anancus avernensis – вымершего родственника африканского саванного слона.

Эти животные жили на Земле почти 2 миллиона лет назад.

Реклама

Ширина зуба составляет около 10 см. Его эмаль сохранилась и минерализовалась на протяжении сотен тысяч лет.

Специалисты предполагают, что эрозия могла вымыть зуб из скал Ред-Крэга — геологического образования, богатого окаменелостью, которое простирается вдоль части восточного побережья Англии.

Больше всего семью удивило совпадение: примерно за 10 минут до находки Чарли рассказывал, как сильно любит слонов.

"Мой сын Чарли говорил, как сильно он любит слонов. Не могу поверить, что можно найти что-нибудь настолько древнее, что существовало 1,8 миллиона лет назад, а потом это просто выносит на пляж", - рассказала его мать.

Реклама

Напомним, ученые исследовали редкую окаменелость, которая показала, что древние змеи когда-то имели задние конечности и выглядели совсем иначе, чем современные пресмыкающиеся. Находка в Аргентине помогла лучше понять, как змеи постепенно потеряли ноги и приобрели свое нынешнее строение.

Новости партнеров