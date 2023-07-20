Мальчик поймал рыбу с идеальными "человеческими зубами" — фото

Она сильно шокировала семью.
В США мальчик вытащил странную рыбу с "человеческими зубами".
Об этом пишет NPR.
11-летний Чарли ловил рыбу в пруду за своим домом в Оклахоме, когда сделал шокирующее открытие.
Его мама, Жанна Клинтон, сидела на крыльце своего дома, когда услышала, как мальчик начал кричать.
Она сказала: "Он кричал: "Боже мой, мама! Боже мой!". Если честно, я думала, что он просто драматизирует".
Жанна подошла, чтобы посмотреть на странную находку, и когда она добралась туда, была удивлена, увидев, что он поймал.
"Очевидно, что, находясь в соседнем пруду, мы привыкли просто ловить несколько окуней или сомов", — сказала она. "Я имею в виду ничего с человеческими зубами".
Эта находка, как оказалось, была паку, двоюродным братом пирании.
Семья разместила изображение рыбы, а затем выбросила ее обратно, чтобы узнать, что на самом деле это был инвазивный вид, и его следовало убить.
"Это пруд, где можно поймать и отпустить. Поэтому мы, к сожалению, выпустили рыбу обратно. Мы допустили ошибку. В ту ночь Чарли действительно оставался на пруду довольно поздно, пытаясь поймать ее снова. Если он поймает ее снова, мы собираемся сохранить ее для его. Я думаю, что это ужасно хороший приз, и он его заслуживает. Я сказала ему, что мы сделаем так, чтобы рыба улыбалась, чтобы были видны ее зубы", — добавила женщина.
Напомним, "черный инопланетянин", отрезавший уши, нос и пальцы, показал, как выглядел в 13 лет. Он поделился фотографией с подросткового возраста.
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