Мальчик поймал рыбу с идеальными "человеческими зубами" — фото

В США мальчик вытащил странную рыбу с "человеческими зубами".

Об этом пишет NPR.

11-летний Чарли ловил рыбу в пруду за своим домом в Оклахоме, когда сделал шокирующее открытие.

Его мама, Жанна Клинтон, сидела на крыльце своего дома, когда услышала, как мальчик начал кричать.

Она сказала: "Он кричал: "Боже мой, мама! Боже мой!". Если честно, я думала, что он просто драматизирует".

Мальчик поймал рыбу с "человеческими зубами" / Фото: Oklahoma Department of Wildlife Conservation

Жанна подошла, чтобы посмотреть на странную находку, и когда она добралась туда, была удивлена, увидев, что он поймал.

"Очевидно, что, находясь в соседнем пруду, мы привыкли просто ловить несколько окуней или сомов", — сказала она. "Я имею в виду ничего с человеческими зубами".

Эта находка, как оказалось, была паку, двоюродным братом пирании.

Рыба паку / Фото: Oklahoma Department of Wildlife Conservation

Семья разместила изображение рыбы, а затем выбросила ее обратно, чтобы узнать, что на самом деле это был инвазивный вид, и его следовало убить.

"Это пруд, где можно поймать и отпустить. Поэтому мы, к сожалению, выпустили рыбу обратно. Мы допустили ошибку. В ту ночь Чарли действительно оставался на пруду довольно поздно, пытаясь поймать ее снова. Если он поймает ее снова, мы собираемся сохранить ее для его. Я думаю, что это ужасно хороший приз, и он его заслуживает. Я сказала ему, что мы сделаем так, чтобы рыба улыбалась, чтобы были видны ее зубы", — добавила женщина.

Напомним, "черный инопланетянин", отрезавший уши, нос и пальцы, показал, как выглядел в 13 лет. Он поделился фотографией с подросткового возраста.

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