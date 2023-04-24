Мальчик родился с "панцирем" на спине из-за редкой генетической патологии: шокирующие фото

Мальчик уже пережил две операции и надеется полностью поправиться.

18-месячный Джеймс МакКаллум из города Клирвотер, штат Флорида, США страдает редкой генетической патологией, из-за чего ему уже сделали две операции.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Мальчик страдает врожденным меланоцитарным невусом, который вызывает появление аномально темного неракового участка кожи. Когда он родился, это пятно покрывало 75 процентов его спины, но быстро росло и к двухмесячному возрасту стало "толстым и бугристым" и "похожым на панцирь черепахи".

У ребенка 75% спины покрылось образованием, которое назвали "панцирем", из-за патологии. / Фото: dailymail.co.uk

Младенцу сделали две серьезные операции по удалению темного участка кожи, а сейчас ему вводят специальные препараты, чтобы стимулировать рост нормальной кожи над поврежденным участком.

Врожденный меланоцитарный невус (ВМН) – это состояние, поражающее около одного процента младенцев, рожденных в США. Такое состояние вызвано неправильным развитием пигментных клеток во время первого триместра беременности, что приводит к доброкачественному, опухолевидному новообразованию на спине.

Они вызваны неправильным развитием пигментных клеток во время первого триместра беременности, что приводит к доброкачественному, опухолевидному новообразованию на спине. Если их не лечить, наросты на спине могут также влиять на головной и спинной мозг, что приводит к судорогам. Они также увеличивают риск развития рака кожи.

Мать мальчика 35-летняя Кейтлин МакКаллум рассказала, что поначалу патология была незначительной, однако впоследствии опухоль увеличивалась и темнела.

"Это походило на родимое пятно, но местами покрытое струпом — это немного настораживало, поскольку выглядело так, будто что-то было не так. Врачи на тот момент не знали, что это было", — вспоминает женщина.

Родители рассказали, что сын не только не мог заснуть, но и постоянно чесал спину, потому что новообразование чесалось. Также медики запретили быть с младенцем на улице.

Ребенок после операции проходит реабилитацию. / Фото: dailymail.co.uk

После исследований медики решили делать младенцу операции, которые оказались удачными. Теперь младенец проходит реабилитацию.

Напомним, женщина с редким заболеванием боится чихнуть, чтобы не "выскочил" ее мозг.

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