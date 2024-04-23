Мальчик три недели собирал случайно измельченную отцом купюру на кусочки – фото

Японский мальчик потратил три недели на то, чтобы собрать купюру после того, как ее случайно положили в шредер для бумаги.

Об этом пишет Oddity Central.

Пользователь Х Томо недавно завершил один из самых сложных пазлов, которые он когда-либо собирал – купюру номиналом 10 000 иен ($65), которая была измельчена на тысячи кусочков. Очевидно, его отец случайно размельчил старый конверт на работе, забыв, что несколько месяцев назад положил туда деньги.

Поняв свою ошибку, мужчина решил использовать ее в качестве интересного проекта для своего сына. Он принес домой всю мусорную корзину и сказал сыну, что если тот сможет собрать измельченную купюру и обменять ее на новую, то сможет оставить ее себе. Это был сложный проект даже для самого упорного энтузиаста пазлов, но мальчик с удовольствием согласился.

Мальчик собрал измельченную на кусочки купюру / Фото: twitter.com/C8kCGa5jT0LlbuA

Томо начал выполнять задание отца в середине февраля, сортируя кусочки банкнот от других кусочков бумаги. Это было труднее, чем кажется, ведь некоторые части банкноты имели более светлый оттенок, и их можно было легко спутать с обычной бумагой, а также не было способа узнать, нашел ли он все кусочки.

Затем, чтобы иметь больше шансов завершить головоломку, он взял еще одну купюру номиналом в 10 000 йен и положил ее под лист прозрачного пластика как эталон. Каждый раз, когда он узнавал кусочек измельченной банкноты, он прикладывал его ко всей банкноте, чтобы оценить свой прогресс. Даже несмотря на это, выяснить, где каждый кусочек, было очень сложно, и в результате он погрузился в проект на три недели.

Мальчик собрал измельченную на кусочки купюру / Фото: twitter.com/C8kCGa5jT0LlbuA

21 марта Томо поделился фотографией частично реконструированной банкноты, утверждая, что это лучшее, что он смог сделать. Она не была идеальной, на светлых краях купюры не хватало кусочков, да и остальные были не в лучшем состоянии. Однако японский мальчик рассчитывал на то, что Банк Японии имеет очень специфическую политику, когда речь идет об обмене поврежденных банкнот.

Мальчик собрал измельченную на кусочки купюру / Фото: twitter.com/C8kCGa5jT0LlbuA

Если осталось больше 2/3 банкноты, то ее можно обменять на полную стоимость. Если осталось от 2/5 до 2/3, ее можно обменять на половину номинала, а если осталось менее 2/5 банкноты, она не подлежит обмену. Еще одним важным критерием является то, что все части должны принадлежать одной банкноте, а уникальный номер на ней должен быть разборчивым.

В конце прошлого месяца Томо отнес купюру в Банк Японии, и хотя проверка его измельченной купюры заняла некоторое время, недавно он написал в Сети, чтобы сообщить своим подписчикам, что получил новенькие 10 000 иен в обмен на свой пазл, поблагодарив за понимание.

Проект Томо недавно стал вирусным в японском Х, некоторые пользователи хвалили мальчика за его терпение и решительность, а другие говорили, что не стали бы тратить три недели своего времени за вознаграждение в 10 раз большее, чем получил парень.

Напомним, миллионер отказался от своего богатства и стал бездомным. Почему его эксперимент закончился провалом.

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