Маленькая Венеция без толп: какой итальянский город советуют посетить опытные путешественники

Комаккио. Фото: Ванни Лаццари/CC BY-SA 4.0

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В тихом итальянском городке нашли альтернативу переполненной Венеции. Комаккьо, которое называют «Маленькой Венецией», привлекает туристов каналами, старинными мостами и прогулками на лодках, но без больших толп.

Об этом сообщило издание Travel+Leisure.

Комаккьо — небольшой город в регионе Эмилия-Романья, расположенный менее чем в двух часах езды от Венеции. Оно занимает несколько островов в лагуне, где дельта реки По впадает в Адриатическое море. Благодаря сети каналов, многочисленным мостам и ярким домам вдоль воды город часто называют менее многолюдной альтернативой Венеции. В издании International Living отмечают, что по своей атмосфере Комаккьо сочетает в себе черты Венеции и острова Бурано, но без толп туристов.

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Представительница International Living Валери Фортни-Шнайдер рассказывает, что лагуна вокруг города привлекает не только лодочными прогулками. Здесь также проложены велосипедные и пешеходные маршруты, а неподалеку находятся пляжи, до которых можно быстро добраться на автомобиле.

Туристический консультант Imago Artis Travel Фульвио Де Бонис советует начать знакомство с Комаккьо с прогулки по его узким улочкам и каналам. Одной из главных архитектурных жемчужин города он называет мост Понте-дей-Трепонти. По его мнению, местные пейзажи напоминают сюрреалистические полотна итальянского художника Джорджо де Кирико.

Комаккьо также славится своими давними рыбацкими традициями. Местный рынок, работающий ещё с XVII века, до сих пор предлагает свежий улов местных рыбаков.

Одной из самых известных достопримечательностей города является исторический комплекс Manifattura dei Marinati. Когда-то здесь занимались переработкой угря, а сегодня здесь работает музей, где можно увидеть старинные лодки, рыболовное снаряжение, архивные документы и экспозиции, посвященные местному промыслу.

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Главной гастрономической гордостью Комаккьо считается маринованный угорь, входящий в список продуктов президиума Slow Food. В течение года посетители могут наблюдать за процессом его приготовления, а в ноябре и декабре в историческом зале Sala dei Fuochi с 12 каминами угря запекают и маринуют по традиционному рецепту. Здесь также готовят маринованные анчоусы и сардины.

В местных ресторанах туристам предлагают широкий выбор блюд из морепродуктов. В меню можно найти различные блюда из угря, закуски из моллюсков и гребешков, спагетти с крабами, а также ризотто alla pescatora. К таким блюдам традиционно подают местное белое вино Bosco Eliceo с защищенным наименованием происхождения DOC.

Любителям истории рекомендуют посетить Музей древней дельты, расположенный в здании бывшей больницы «Инферми». Среди самых ценных экспонатов — груз древнеримского корабля, обнаруженного недалеко от Комаккьо в 1981 году. Любителям природы рекомендуют лодочные или велосипедные маршруты в Салина-ди-Комаккьо и Валле-Кампо, где можно понаблюдать за многочисленными видами птиц, в частности за розовыми фламинго. Напомним,

Напомним, что после путешествий по всем странам мира блогер Дрю Бински назвал место, которое запомнилось ему как самое рискованное.

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