Маленькие, но невероятно преданные: 5 пород собак, которые станут лучшими друзьями

5 пород маленьких собак, которые больше всего привязываются к людям / © pexels.com

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Маленькие собаки могут быть чрезвычайно преданными компаньонами, которые стремятся проводить как можно больше времени рядом со своими хозяевами. Некоторые породы даже выводили специально для того, чтобы они составляли людям компанию.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

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Как пояснила ветеринарный консультант Vetster Джо Майерс, собаки небольших пород способны устанавливать очень прочную эмоциональную связь со своей семьёй. В то же время преданность зависит не только от породы, но и от характера животного, его воспитания, социализации и отношения хозяев.

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Эксперты назвали пять пород маленьких собак, которые особенно любят человеческое общество и могут стать верными друзьями.

Бостонский терьер

Бостонские терьеры известны своим общительным характером, игривостью и привязанностью к людям. Они любят быть в центре семейной жизни и с удовольствием участвуют в совместных занятиях.

По словам Майерса, эти собаки чувствуют себя счастливее всего, когда находятся рядом с семьёй. Кроме того, они довольно умны, стремятся угодить хозяевам и, как правило, хорошо поддаются дрессировке.

Средняя продолжительность жизни бостонских терьеров составляет 11–13 лет.

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Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эту породу на протяжении веков разводили как собаку-компаньона. В своё время такие спаниели пользовались популярностью среди членов британской королевской семьи.

Ветеринар Чирл Бонк отмечает, что кавалер-кинг-чарльз-спаниели особенно сильно нуждаются в близости с людьми. Они ласковые, нежные и стремятся участвовать в повседневной жизни своих хозяев.

Представители этой породы обычно живут 12–15 лет.

Мопс

Мопсов выводили для общения с людьми ещё в Древнем Китае, где они жили при императорском дворе. В отличие от охотничьих или сторожевых собак, их главным предназначением всегда было находиться рядом с человеком.

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Эти животные любят внимание, ласку и спокойный отдых вместе с хозяевами. В то же время мопсы могут быть довольно игривыми и забавными.

Как объясняет Майерс, многие представители этой породы больше всего любят проводить время с семьёй — независимо от того, речь идёт о совместных занятиях или о отдыхе на диване.

Продолжительность жизни мопсов составляет примерно 13–15 лет.

Чихуахуа

Несмотря на крошечные размеры, чихуахуа способны очень сильно привязываться к своим хозяевам. Часто они выбирают одного или двух самых близких людей и стараются постоянно находиться рядом с ними.

По словам Майерса, эти собаки могут быть чрезвычайно внимательными и ласковыми по отношению к тем, кому доверяют. Нередко они буквально следуют за хозяевами из комнаты в комнату.

Благодаря небольшим размерам чихуахуа удобно брать с собой в путешествия. Однако из-за хрупкого телосложения с ними нужно обращаться осторожно.

Средняя продолжительность жизни этой породы — 14–16 лет.

Бишон-фризе

Пушистые бишон-фризе отличаются дружелюбным характером и сильной привязанностью к людям. Они любят общение и с удовольствием проводят время с членами семьи.

Ветеринар Чирл Бонк объясняет, что такое поведение связано с историей породы, которую на протяжении длительного времени разводили именно для общения.

Бишон-фризе не нуждаются в чрезмерных физических нагрузках и, как правило, довольствуются обычными прогулками. В то же время их пушистая шерсть требует регулярного ухода, хотя эти собаки линяют сравнительно мало.

Представители этой породы живут в среднем 14–15 лет.

В то же время эксперты отмечают, что сама порода не гарантирует преданности. На поведение собаки влияют её индивидуальные особенности, ранний опыт и отношения с людьми. Регулярное внимание, позитивное взаимодействие и доверие помогают укрепить связь между животным и хозяином.

Напомним, что некоторые популярные породы собак могут потребовать дорогостоящего лечения или особого ухода. Ветеринар Рэйчел Сиу рассказала, какие пять пород она лично бы не выбрала и почему.

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