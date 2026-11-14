Маленькие, но очень ревнивые: 5 пород собак, которые не терпят недостатка внимания

Какие породы собак самые ревнивые: названа пятерка / © pexels.com

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Некоторые породы собак настолько сильно привязываются к своим хозяевам, что могут «ревновать» их к другим людям, домашним животным и даже обычным гаджетам. Такое поведение часто связано с преданностью, защитными инстинктами и потребностью постоянно получать внимание.

Об этом сообщило издание V.O.G DOG.

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В список самых ревнивых вошли пять пород собак, представители которых могут особенно остро реагировать на недостаток внимания со стороны хозяина.

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Чихуахуа

Несмотря на миниатюрные размеры, чихуахуа отличаются сильным характером и необычайной привязанностью к человеку. Часто они выбирают одного члена семьи, которому уделяют больше всего внимания и от которого ожидают такой же преданности.

Если хозяин начинает гладить другую собаку, обнимать кого-то из близких или общаться с гостями, чихуахуа может воспринять это как угрозу своему особому положению. В таких случаях животное иногда громко лает, демонстрирует недовольство или пытается физически оттеснить того, кто привлек внимание её хозяина.

Такса

Таксы известны своей настойчивостью и упрямством, которые в значительной степени связаны с их охотничьим прошлым. Эти черты могут проявляться и в повседневном общении с хозяином.

Когда таксе не хватает внимания, она вряд ли останется в стороне. Собака может устроиться прямо на коленях, перекрыть доступ к ноутбуку или книге или настойчиво требовать ласки. Иногда таксы даже начинают демонстративно вздыхать, пытаясь привлечь к себе внимание.

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Джек-рассел-терьер

Представители этой породы чрезвычайно подвижны, энергичны и стремятся участвовать во всём, что происходит дома. Поэтому ситуации, когда хозяин занят другими делами, могут вызывать у них бурную реакцию.

Ревность у джек-рассел-терьеров нередко проявляется в виде чрезмерной активности. Они могут прыгать вокруг человека, постоянно приносить игрушки или вмешиваться в разговоры, пытаясь привлечь к себе внимание.

Йоркширский терьер

За милой внешностью йоркширских терьеров скрывается смелый и решительный характер. Эти маленькие собаки могут ревностно относиться к своей территории и к людям, к которым привязаны.

Причём поводом для ревности становятся не только другие домашние питомцы. Йоркширский терьер может требовать внимания даже тогда, когда хозяин слишком долго разговаривает по телефону, смотрит телевизор или работает за компьютером. В таких ситуациях собака будет пытаться напомнить о себе.

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Цвергпинчер

Цвергпинчеры, которых также называют карликовыми пинчерами, отличаются уверенностью, бдительностью и выраженным защитным инстинктом. Они внимательно следят за тем, что происходит вокруг их хозяев.

Появление незнакомого человека или нового питомца может вызвать ревнивое поведение. Собака может пристально следить за взаимодействием хозяина с другими, нервничать или громко лаять, демонстрируя своё беспокойство.

Что делать, если собака ревнует

Специалисты по поведению собак советуют не наказывать животное за проявления ревности. Крики и наказания могут только усилить тревожность и сформировать ещё более негативное отношение к человеку или животному, которого питомец воспринимает как конкурента.

Вместо этого хозяевам рекомендуется соблюдать несколько правил:

Сохраняйте спокойствие. Не стоит бурно реагировать на попытки собаки привлечь внимание или чрезмерно успокаивать её.

Устанавливать границы. Важно постепенно приучать животное к тому, что хозяин не всегда может уделять ему время. Спокойное поведение можно поощрять лакомствами.

Уделять внимание каждому питомцу. Если в доме живут несколько животных, каждое из них должно иметь возможность проводить время с хозяином без конкуренции.

В то же время поведение, которое люди называют «собачьей ревностью», является проявлением глубокой привязанности.

Напомним, что не все собаки готовы беспрекословно слушаться хозяев. Есть породы, представители которых привыкли самостоятельно принимать решения, поэтому их дрессировка может стать настоящим испытанием терпения.

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