7 самых забавных пород собак, которые вас удивят / © pexels.com

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Маленькие собаки могут удивлять хозяев не только своей внешностью, но и необычным поведением. Дрессировщики назвали семь пород, представители которых отличаются игривостью, энергичностью и забавными выходками.

Как пишет Parade Pets, дрессировщица Диона Чу, основательница The Hachi Way, и Коринн Гирхарт, основательница The Doodle Pro, рассказали о маленьких породах собак с самыми веселыми характерами.

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По словам Чу, забавное поведение четвероногих часто связано с сочетанием интеллекта, энергичности и склонности к драматичным реакциям. Некоторые собаки любят привлекать внимание, тогда как другие вызывают улыбку своей серьёзностью даже во время шалостей.

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Какие маленькие породы собак отличаются самым забавным характером

Французский бульдог

Представители этой породы известны своей игривостью и необычным поведением. Они могут фыркать, издавать самые разные звуки и даже переворачиваться на спину прямо во время прогулки.

Эти собаки подходят для содержания в квартире, поскольку не нуждаются в большом количестве физических нагрузок.

Такса

Таксы отличаются смелостью, независимостью и упрямством. По словам дрессировщицы, их особенность заключается в том, что даже к самым нелепым выходкам они относятся чрезвычайно серьезно.

В то же время владельцам таких собак рекомендуется заботиться о защите их спины. В частности, следует использовать специальные пандусы и не позволять таксам прыгать с мебели.

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Мопс

Эти собаки любят быть в центре внимания и с удовольствием развлекают своих хозяев. Мопсы могут вытворять самые разные фокусы, чтобы привлечь к себе внимание.

Однако Чу предупреждает, что представители этой породы склонны к набору лишнего веса. Они могут выпрашивать дополнительные лакомства у всех членов семьи, поэтому важно следить за их питанием.

Итальянская гончая

Несмотря на изящную внешность, итальянские борзые отличаются энергичным и игривым характером. Они могут внезапно начать стремительно бегать по дому, а через мгновение спрятаться под одеялом.

Диона Чу рекомендует этих собак для более спокойных домов. Также она советует обеспечивать им тепло и тщательно подбирать поводок, который не будет соскальзывать с узкой головы животного.

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Джек-рассел-терьер

Представители этой породы умны, энергичны и упрямы. По словам Чу, у них «мозг большой собаки в теле маленькой».

Если джек-расселу становится скучно, он может начать копать или лаять. Поэтому дрессировщица рекомендует ежедневно обеспечивать таким собакам достаточное количество активности, иначе их поведение может стать деструктивным.

Кавапу

Кавапу славятся своей ласковостью, общительностью и привязанностью к людям. Они любят находиться рядом с хозяевами и часто устраиваются у них на коленях.

По словам Коринн Гирхарт, эти собаки редко надолго покидают своих хозяев, поэтому те регулярно становятся свидетелями их забавных проказ.

Мини-голдендудл

Эти собаки отличаются дружелюбием, умом и игривостью. По словам Гирхарта, они способны чувствовать настроение хозяина и подстраиваться под него.

Эксперт рекомендует проводить с мини-голдендудлями короткие весёлые тренировки в игровой форме, чтобы помочь им тратить энергию.

Стоит отметить, что кавапу и мини-голдендудль не являются официально признанными породами собак в классификации Международной кинологической федерации (FCI). Это гибриды, полученные в результате скрещивания различных пород. Кавапу — результат скрещивания кавалер-кинг-чарльз-спаниеля с пуделем, а голдендудль — золотистого ретривера с пуделем.

Напомним, что выбор породы собаки зависит не только от внешности, но и от характера животного. Известный кинолог назвал три свои любимые породы и объяснил, чем они особенны.

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