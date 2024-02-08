Маленький город: как выглядит дом, где живет 20 000 человек (видео)

Многоквартирный дом Regent International в Ханчжоу, Китай, славится количеством жителей – около 20 000 человек.

Об этом пишет Oddity Central.

Regent International в форме буквы S изначально проектировался как роскошная гостиница, но впоследствии была превращена в колоссальный жилой дом, комнаты которого стали элитными жилыми квартирами.

Ошеломляющее здание высотой 206 м имеет от 36 до 39 этажей, в зависимости от того, на какой стороне вы находитесь, и, как любое автономное сообщество, предлагает множество удобств, таких как гигантский ресторанный дворик, а также бассейны, парикмахерские, маникюрные салоны, супермаркеты и Интернет-кафе. В здании можно найти все необходимое, поэтому технически жильцам даже не придется выходить на улицу.

Здание Regent International, спроектированное Алисией Лу, главным дизайнером второй в мире семизвездочной гостиницы Singapore Sands, было открыто в 2013 году и быстро стало одним из самых популярных зданий в Ханчжоу. Большинство его жителей — молодые специалисты, недавно окончившие колледж или собирающиеся его окончить, но здесь также живут молодые влиятельные лица и представители малого бизнеса.

Согласно статье китайского информационного агентства Sina, небольшие квартиры без окон обычно сдаются за 1500 юаней (220 долларов США) в месяц, тогда как большие квартиры с балконами можно арендовать за 4000 юаней (550 долларов США) в месяц и больше. Судя по оживленной атмосфере, арендаторов у Regent International достаточно.

Напомним, в индийском селе Бактаунг проживает самая известная в мире семья. 199 человек живут под одной крышей в гигантском здании.

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