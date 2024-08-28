Маленький посетитель музея случайно разбил экспонат возрастом 3500 лет: реакция заведения удивила всех

В израильском городе Хайфа произошел неприятный случай. 4-летний посетитель археологического музея "Гехта" случайно разбил керамический сосуд, возраст которого оценивают в 3,5 тысячи лет. Сотрудники музея заверили, что артефакт отреставрируют и вернут в экспозицию.

Об этом пишет BBC.

Большое количество экспонатов в музее "Гехта", в том числе и разбитый кувшин, размещено без защитных стеклянных витрин. Руководство музея считает, что такая практика делает артефакты более доступными посетителям и создает особую атмосферу причастности к истории.

"Музей убежден, что существует особый шарм в том, чтобы увидеть археологическую находку без каких-либо препятствий", – отметили в учреждении.

Отец мальчика рассказал журналистам, что во время посещения музея его сын решил заглянуть внутрь кувшина и слегка потянул его. Сосуд внезапно пошатнулся и упал, разбившись на несколько черепков.

Шокированный отец был в отчаянии и не мог поверить, что действия его сына привели к уничтожению ценного археологического артефакта, но сотрудники музея успокоили мужчину.

"Бывают случаи, когда экспонаты намеренно портят, и такие случаи рассматриваются с большой строгостью, в том числе с привлечением полиции. Однако в этом случае ситуация была другой. Кувшин случайно повредил маленький ребенок, который посещал музей, и реакция будет соответствующей", — рассказала сотрудница музея Лига Ласло.

Директор музея Инбаль Ривлин также сообщила, что мальчика вместе с родителями уже пригласили в музей на частную экскурсию.

"Музей – это не мавзолей, а живое место, открытое, доступное для семей. Мы обращаемся к родителям: не бойтесь. Такие вещи случаются. Мы восстановим экспонат и вернем его на место", – заверила она.

Музей уже обратился к реставратору, который должен восстановить предварительный вид кувшина по фотографиям из архива музея.

Несмотря на неприятный инцидент, музей и дальше будет выставлять музейные экспонаты без защитного стекла.

Что известно о музее "Гехта" и разбитом экспонате

Музей "Гехта" открыли для посетителей ровно 30 лет назад на территории Хайфского университета. В его экспозиции собраны археологические находки преимущественно периода от 4500 до 3500 до нашей эры.

Поврежденный кувшин – один из относительно "молодых" предметов коллекции музея, его датируют примерно между 2200 и 1500 годами до нашей эры. По мнению ученых, такую керамическую посуду начали изготавливать на территории современного Израиля задолго до правления библейских царей Давида и Соломона. Подобные кувшины использовали для транспортировки и хранения жидких продуктов, например, вина или масла.

Остатки такой посуды археологи находят довольно часто, но экспонат из музея "Гехта" был особенным из-за того, что его нашли при раскопках почти невредимым.

Напомним, в музее Кьярамонте на территории Ватикана разъяренный турист, которого итальянские СМИ называют американцем, разбил два древнеримских бюста. Инцидент произошел после того, как ему было отказано во встрече с Папой Римским.

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