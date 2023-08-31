Маленький путешественник: годовалый малыш побывал в 23 странах мира — фото

Его ждут еще две новые страны во время этого путешествия.

Всего в год маленький британец Атлас Монтгомери увидел больше мира, чем некоторые путешественники в течение жизни.

Об этом пишет nypost.com.

Малыш уже посетил 23 страны вместе со своими родителями – 29-летней Бекс Льюис и 31-летним Уиллом Монтгомери.

"Мне никогда не приходило в голову, что можно путешествовать с ребенком. Это казалось нереальным, но это не так уж сложно", — сказала молодая мамочка.

Была тройка и в Северной Ирландии / Фото: instagram.com/boredbabyabroad

Семья из трех человек, живущая в Соединенном Королевстве, путешествовала по Европе автофургоном с тех пор, как малышу исполнилось шесть недель, пользуясь декретным отпуском Льюис до начала ноября.

"Это было потрясающе – вы можете видеть каждую частицу его роста. Замечательно, что мы можем путешествовать только втроем", — добавила женщина.

Малыш до конца путешествия побывает в 25 странах / Фото: instagram.com/boredbabyabroad

Интересно, что в каждой стране пара отмечала новое достижение сына: в Швейцарии мальчик научился ползать, в Норвегии у него появился первый зуб, а во Франции он начал есть твердую пищу.

Кроме того, они также посетили Италию, Сан-Марино, Швейцарию, Лихтенштейн, Словению, Хорватию, Австрию, Чехию, Данию и Норвегию.

Уилл Монтгомери с сыном / Фото: instagram.com/boredbabyabroad

Путешествие началось с Новой Зеландии и Сингапура, чтобы посетить семью мужчины. Затем пара купила фургон Fiat Ducato почти за 14 000 долларов, когда ехала домой в Соединенное Королевство, чтобы Атлас встретился с родителями Льюиса, сопровождавшего их часть поездки.

Льюис сказала, что в автодоме "много места", поскольку он содержит ванную комнату с душем, десять шкафов для хранения всякой всячины, раковину и туалет, а также два столика.

"Пока что Атлас побывал в 23 странах, а к моменту завершения путешествия их будет уже 25", — сказала мама. "Ему будет интересно посмотреть на все крутые вещи, которые он сделал, когда станет старше".

Уилл с Атласом / Фото: instagram.com/boredbabyabroad

Семья документирует эту поездку на своей странице в Instagram, которую они надеются показать Атласу, когда он подрастет. Прежде чем отправиться в путешествие, они накопили деньги, продав большую часть своего имущества. Они решили путешествовать разумно и с ограниченным бюджетом, тратя на еду всего около 4 долларов в день.

"Мы придерживались одного приема пищи в каждом пункте назначения — за исключением Италии, где мы немного сошли с ума из-за всей этой ошеломляющей пищи!" – призналась Льюис.

Бекс с Атласом в Норвегии / Фото: instagram.com/boredbabyabroad

Одними из их любимых направлений стали французские Альпы и Люксембург.

"Люксембург стал сюрпризом, поскольку мы не собирались туда ехать, но, проезжая через него, мы решили остановиться и провести там неделю", – пояснила она. "Мы любили Италию из-за ее культуры и истории, а французские Альпы были невероятными".

Бекс Льюис и Уилл Монтгомери с Атласом в Париже / Фото: instagram.com/boredbabyabroad

Хотя их поездка была полным весельем, Льюис призналась, что некоторые члены их семьи отнеслись к этой идее очень скептически, прежде чем они отправились в путь.

Она сказала, что их колебания заставили ее и Монтгомери сомневаться в себе.

"Безумцы" — часто употребляемое слово. Нам очень повезло, что наши семьи поддержали нас, но они были скептически настроены", — сказала она. "Никто не проявил внешней грубости, но небольшие комментарии типа "ты смелее меня" со стороны многих привели к тому, что мы чуть не упразднили поездку".

Бекс Льюис и Уилл Монтгомери с Атласом / Фото: instagram.com/boredbabyabroad

Тем не менее, Льюис и ее муж не позволяют никаким циникам огорчать их и говорят, что, по крайней мере, это только доказало, насколько важно делать правильно для своей семьи – и это была эта поездка.

"Мы не делали ничего, чтобы доказать свою точку зрения, но мы гордимся тем, что можем показать, что это возможно", – сказала мама.

Семья в Сан-Марино / Фото: instagram.com/boredbabyabroad

Напомним, тем временем родители тройни ошарашили, сколько использовали подгузников и молока за год. Недавно малыши отпраздновали первый день рождения.

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