Большой однорогий носорог. Фото: Mayank1704/CC BY-SA 4.0

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Вечером 11 октября в английском зоопарке Честера родился детёныш большого однорогого носорога (Rhinoceros unicornis). Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент родов и первые неуверенные шаги новорождённого.

Об этом сообщает Popular Science.

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Мать малыша, самка по имени Аша, вынашивала детёныша около 15 месяцев. По словам сотрудников зоопарка, роды прошли без осложнений. Уже в течение первого часа после рождения маленький носорог встал на ноги, а вскоре начал питаться материнским молоком.

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В ходе подготовки к размножению специалисты регулярно исследовали образцы кала Аши, чтобы отслеживать уровень гормонов. Это помогло определить наиболее благоприятный период для спаривания с самцом Бени. Впоследствии с помощью отдельного анализа удалось подтвердить беременность.

Новорожденный детёныш стал четвёртым общим потомком Аши и Бени. Однако самец умер в сентябре после внезапной кратковременной болезни.

По информации зоопарка, мать и детёныш чувствуют себя хорошо. Первые несколько дней после родов они оставались в помещении, чтобы согреться, а затем начали выходить в специальный загон. Пол, точный вес и имя новорождённого пока не объявлены.

Обычно детеныши крупных однорогих носорогов рождаются с весом около 45 килограммов. При этом взрослые особи этого вида могут весить более двух тонн.

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Рождение носорога имеет важное значение для сохранения вида. В настоящее время в мире насчитывается около 4000 крупных однорогих носорогов. В дикой природе они обитают в Индии и Непале, преимущественно в лесах, на лугах и водно-болотных угодьях.

Из-за охоты, браконьерства и утраты естественной среды обитания эти животные оказались под угрозой исчезновения. Международный союз охраны природы относит их к категории уязвимых видов.

Новорожденный детёныш является частью общеевропейской программы разведения, направленной на поддержание здоровой популяции крупных однорогих носорогов и сохранение их генетического разнообразия.

Напомним, ранее в Антарктиде тюлень-крылед был запечатлен на видео во время необычного занятия. Животное переворачивалось на спину и катилось по снегу, прежде чем отправиться отдыхать к другим тюленям.

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