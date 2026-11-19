- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 133
- Время на прочтение
- 2 мин
Маленькое чудо весом около 45 кг: в зоопарке запечатлели рождение редкого носорога (видео)
В Честерском зоопарке в Англии камеры видеонаблюдения зафиксировали рождение детеныша редкого крупного однорогого носорога. Малыш смог встать на ноги уже в течение первого часа после появления на свет.
Вечером 11 октября в английском зоопарке Честера родился детёныш большого однорогого носорога (Rhinoceros unicornis). Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент родов и первые неуверенные шаги новорождённого.
Об этом сообщает Popular Science.
Мать малыша, самка по имени Аша, вынашивала детёныша около 15 месяцев. По словам сотрудников зоопарка, роды прошли без осложнений. Уже в течение первого часа после рождения маленький носорог встал на ноги, а вскоре начал питаться материнским молоком.
В ходе подготовки к размножению специалисты регулярно исследовали образцы кала Аши, чтобы отслеживать уровень гормонов. Это помогло определить наиболее благоприятный период для спаривания с самцом Бени. Впоследствии с помощью отдельного анализа удалось подтвердить беременность.
Новорожденный детёныш стал четвёртым общим потомком Аши и Бени. Однако самец умер в сентябре после внезапной кратковременной болезни.
По информации зоопарка, мать и детёныш чувствуют себя хорошо. Первые несколько дней после родов они оставались в помещении, чтобы согреться, а затем начали выходить в специальный загон. Пол, точный вес и имя новорождённого пока не объявлены.
Обычно детеныши крупных однорогих носорогов рождаются с весом около 45 килограммов. При этом взрослые особи этого вида могут весить более двух тонн.
Рождение носорога имеет важное значение для сохранения вида. В настоящее время в мире насчитывается около 4000 крупных однорогих носорогов. В дикой природе они обитают в Индии и Непале, преимущественно в лесах, на лугах и водно-болотных угодьях.
Из-за охоты, браконьерства и утраты естественной среды обитания эти животные оказались под угрозой исчезновения. Международный союз охраны природы относит их к категории уязвимых видов.
Новорожденный детёныш является частью общеевропейской программы разведения, направленной на поддержание здоровой популяции крупных однорогих носорогов и сохранение их генетического разнообразия.
Напомним, ранее в Антарктиде тюлень-крылед был запечатлен на видео во время необычного занятия. Животное переворачивалось на спину и катилось по снегу, прежде чем отправиться отдыхать к другим тюленям.