Мало доказательств: Книга рекордов Гиннеса лишила Боби титула самого старого собаки в истории

Книга рекордов Гиннеса лишила Боби, которому якобы был 31 год, титула самой старой собаки за всю историю.

Об этом говорится на официальном сайте.

Марк МакКинли, директор по документации GWR, сказал, что запись Боби была отозвана после того, как расследование было проведено в соответствии с процедурой проверки и апелляции организации, занимающейся ведением документации.

"После обеспокоенности, высказанной ветеринарами и другими экспертами как в частном порядке, так и в рамках публичных комментариев, а также результатов расследований, проведенных некоторыми средствами массовой информации, мы сочли важным начать обзор послужного списка Боби", — сказал МакКинли.

Он заявил, что расследование установило, что доказательств возраста Боби недостаточно.

Боби / Фото: Guinness World Records

МакКинли сказал, что все данные доказательства возраста Боби были получены с помощью данных микрочипа из базы данных правительства Португалии. Расследование показало, что микрочип Боби был установлен в 2022 году, когда Португалия не требовала подтверждения возраста для родившихся до 2008 года собак.

"Поскольку в дополнительном ветеринарном заключении, представленном в качестве доказательства возраста Боби, также упоминаются данные микрочипа, у нас не осталось убедительных доказательств, которые могли бы окончательно подтвердить дату рождения Боби", — сказал МакКинли. "Без каких-либо убедительных доказательств, доступных нам прямо сейчас, мы просто не можем сохранить Боби как рекордсмена и честно заявлять, что поддерживаем высокие стандарты, которые мы установили для себя".

Он сказал, что владелец Боби Леонель Коста был проинформирован об этом решении, и GWR "с радостью оценит какие-либо доказательства, если мы их получим".

МакКинли сообщил, что организация еще не определила нового обладателя титула.

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