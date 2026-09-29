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Мало кто из водителей знает: что на самом деле означает буква "E" на коробке передач
На рычаге переключения передач мы привыкли видеть цифры и хорошо знакомую букву «R». Однако в некоторых автомобилях можно встретить загадочную «E». И это вовсе не означает то, о чем многие могли подумать.
Современные водители вряд ли часто видят такое обозначение, ведь оно характерно, прежде всего, для более старых автомобилей. Но если вам попадется машина с буквой «E» на рычаге переключения передач, следует знать, зачем производители ее использовали.
Что означает буква «E» на коробке передач
Буква «E» означает «Economy», то есть «экономия» или «экономический режим». Такое обозначение можно было встретить в частности на некоторых европейских автомобилях 1980-х годов.
К примеру, именно «E» было на рычаге переключения передач Volkswagen Golf 1988 года, фото которого стало поводом для обсуждения среди автомобилистов.
И хотя сегодня такое решение может казаться необычным, его предназначение было очень практичным — помочь автомобилю потреблять меньше топлива.
Для чего требовалась передача «E»
Экономическая передача фактически выполняла роль более длинной высокой передачи и по принципу работы походила на овердрайв.
Ее задача заключалась в том, чтобы автомобиль мог двигаться на более низких оборотах двигателя. Это особенно полезно при равномерном движении на высокой скорости, например по трассе.
Более низкие обороты двигателя означали меньший расход топлива, поэтому водитель получал возможность ездить экономнее.
Подобные решения использовались не только немецкими автопроизводителями. На некоторых французских автомобилях Citroën и Peugeot можно было увидеть экономичную передачу, которую обозначали словом Economie.
Почему буквы «E» больше нет в современных автомобилях
Причина достаточно проста: автомобили изменились.
Двигатели стали экономнее, а управление их работой и трансмиссией все больше перешло к электронике. Поэтому отдельная экономическая передача постепенно утратила смысл.
Сама идея, однако, никуда не исчезла. В современных автомобилях ее своеобразным преемником можно считать режим «Eco», помогающий оптимизировать работу автомобиля ради меньшего потребления горючего.
Итак, если на старом автомобиле вы увидите загадочную «E» возле цифр на рычаге переключения передач, это не «Electric» и не какая-то аварийная функция. Перед вами интересная деталь автомобильной истории, созданная ради экономии горючего.
FAQ
Что означает E на коробке передач?
Буква E на коробке передач означает Economy — экономия. На некоторых более старых автомобилях так обозначали экономичную передачу, предназначенную для движения на более низких оборотах двигателя и уменьшения расхода топлива.
Зачем нужен режим «E» в автомобиле?
Режим или передача «E» предназначены для более экономичной езды. В более старых автомобилях такая передача позволяла снизить обороты двигателя во время движения, особенно на высокой скорости. В современных машинах подобную функцию в основном выполняет электронный режим Eco.