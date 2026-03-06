ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
114
Время на прочтение
2 мин

Мало кто обращает внимание: зачем на палочках для суши делают загадочные надрезы

Суши и роллы давно стали обычными блюдами в Украине: их можно заказать почти в любом ресторане. И практически каждый знает, как воспользоваться палочками для суши. Но мало кто задумывался над одним маленьким, но очень важным нюансом надрезами на кончиках палочек.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Для чего надрезы на палочках для суши

Для чего надрезы на палочках для суши / © Фото из открытых источников

Эти небольшие выемки не просто для красоты. Они выполняют сразу несколько функций:

  • образуют хасиочную подставку, чтобы палочки не касались стола;

  • помогают чисто держать палочки во время трапезы;

  • облегчают захват пищи, особенно мелких кусочков рыбы или риса.

Чтобы воспользоваться этой хитростью, перед едой следует отломить кончики по линии надреза — и ваша собственная подставка готова.

Размеры и формы палочек

Стандартные палочки для суши имеют длину 20-25 см. Квадратное сечение делает их устойчивыми, круглое — классически элегантными. Квадратные палочки не скатываются со стола, а это важно во время трапезы.

Немного истории: как появились палочки

Палочки для еды появились еще в 1200 году до нашей эры в Китае. Древнейшие находки были из бронзы и использовались для приготовления пищи и манипуляций с горячими блюдами.

Ко временам династии Хань (206 до н.э. — 22 г. н.э.) палочки превратились в столовые приборы, а позже распространились по всей Азии — от Японии до Вьетнама.

Виды палочек для суши

Японские палочки

  • Длина: 20 см для мужчин; 18 см для женщин и детей;

  • Остроконечные концы позволяют аккуратно брать мелкую рыбу или ингредиенты;

  • Канавки у кончика улучшают содержание пищи;

  • Предназначены для индивидуального использования.

Корейские палочки

  • Металлические — нержавеющая сталь или серебро;

  • Длина 23-25 см, используется с ложкой;

  • Плоские концы позволяют ставить палочки на стол, не скатываются.

Китайские палочки

  • Более длинные — 28 см, чтобы брать еду, стоящую дальше на столе;

  • Тупые концы и широкая площадь захвата идеальны для суши, лапши и риса;

  • Изготовлялись из дерева, бамбука, металла, слоновой кости и даже нефрита.

Как правильно есть суши палочками

  1. Вымойте руки — это обязательно. В ресторанах часто дают горячее полотенце.

  2. Используйте палочки, а не вилку или нож.

  3. Ешьте по одному кусочку за раз — не разрезайте ролл на меньшие части.

  4. Не погружайте суши полностью в соевый соус — лучше обмакивать ролл по частям.

  5. Васаби — в минимуме, чтобы вкус не перекрывался.

  6. Имбирь используют как «очиститель» рецепторов между разными видами суши.

Дата публикации
Количество просмотров
114
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie