Мало кто обращает внимание: зачем на палочках для суши делают загадочные надрезы

Эти небольшие выемки не просто для красоты. Они выполняют сразу несколько функций:

образуют хасиочную подставку, чтобы палочки не касались стола;

помогают чисто держать палочки во время трапезы;

облегчают захват пищи, особенно мелких кусочков рыбы или риса.

Чтобы воспользоваться этой хитростью, перед едой следует отломить кончики по линии надреза — и ваша собственная подставка готова.

Размеры и формы палочек

Стандартные палочки для суши имеют длину 20-25 см. Квадратное сечение делает их устойчивыми, круглое — классически элегантными. Квадратные палочки не скатываются со стола, а это важно во время трапезы.

Немного истории: как появились палочки

Палочки для еды появились еще в 1200 году до нашей эры в Китае. Древнейшие находки были из бронзы и использовались для приготовления пищи и манипуляций с горячими блюдами.

Ко временам династии Хань (206 до н.э. — 22 г. н.э.) палочки превратились в столовые приборы, а позже распространились по всей Азии — от Японии до Вьетнама.

Виды палочек для суши

Японские палочки

Длина: 20 см для мужчин; 18 см для женщин и детей;

Остроконечные концы позволяют аккуратно брать мелкую рыбу или ингредиенты;

Канавки у кончика улучшают содержание пищи;

Предназначены для индивидуального использования.

Корейские палочки

Металлические — нержавеющая сталь или серебро;

Длина 23-25 см, используется с ложкой;

Плоские концы позволяют ставить палочки на стол, не скатываются.

Китайские палочки

Более длинные — 28 см, чтобы брать еду, стоящую дальше на столе;

Тупые концы и широкая площадь захвата идеальны для суши, лапши и риса;

Изготовлялись из дерева, бамбука, металла, слоновой кости и даже нефрита.

Как правильно есть суши палочками