Мало кто обращает внимание: зачем на палочках для суши делают загадочные надрезы
Суши и роллы давно стали обычными блюдами в Украине: их можно заказать почти в любом ресторане. И практически каждый знает, как воспользоваться палочками для суши. Но мало кто задумывался над одним маленьким, но очень важным нюансом надрезами на кончиках палочек.
Эти небольшие выемки не просто для красоты. Они выполняют сразу несколько функций:
образуют хасиочную подставку, чтобы палочки не касались стола;
помогают чисто держать палочки во время трапезы;
облегчают захват пищи, особенно мелких кусочков рыбы или риса.
Чтобы воспользоваться этой хитростью, перед едой следует отломить кончики по линии надреза — и ваша собственная подставка готова.
Размеры и формы палочек
Стандартные палочки для суши имеют длину 20-25 см. Квадратное сечение делает их устойчивыми, круглое — классически элегантными. Квадратные палочки не скатываются со стола, а это важно во время трапезы.
Немного истории: как появились палочки
Палочки для еды появились еще в 1200 году до нашей эры в Китае. Древнейшие находки были из бронзы и использовались для приготовления пищи и манипуляций с горячими блюдами.
Ко временам династии Хань (206 до н.э. — 22 г. н.э.) палочки превратились в столовые приборы, а позже распространились по всей Азии — от Японии до Вьетнама.
Виды палочек для суши
Японские палочки
Длина: 20 см для мужчин; 18 см для женщин и детей;
Остроконечные концы позволяют аккуратно брать мелкую рыбу или ингредиенты;
Канавки у кончика улучшают содержание пищи;
Предназначены для индивидуального использования.
Корейские палочки
Металлические — нержавеющая сталь или серебро;
Длина 23-25 см, используется с ложкой;
Плоские концы позволяют ставить палочки на стол, не скатываются.
Китайские палочки
Более длинные — 28 см, чтобы брать еду, стоящую дальше на столе;
Тупые концы и широкая площадь захвата идеальны для суши, лапши и риса;
Изготовлялись из дерева, бамбука, металла, слоновой кости и даже нефрита.
Как правильно есть суши палочками
Вымойте руки — это обязательно. В ресторанах часто дают горячее полотенце.
Используйте палочки, а не вилку или нож.
Ешьте по одному кусочку за раз — не разрезайте ролл на меньшие части.
Не погружайте суши полностью в соевый соус — лучше обмакивать ролл по частям.
Васаби — в минимуме, чтобы вкус не перекрывался.
Имбирь используют как «очиститель» рецепторов между разными видами суши.