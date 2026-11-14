Мало кто знает, почему бутылка Coca-Cola имеет именно такую форму: эта история вас удивит

Бутылка Coca-Cola — почему её форма стала культовой / © Unsplash

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Знаменитая стеклянная бутылка Coca-Cola стала одним из самых узнаваемых символов бренда. Однако её характерные изгибы появились не случайно. Более века назад компания поставила перед дизайнерами необычную задачу, которая в конечном итоге определила облик бутылки на десятилетия вперёд.

Об истории создания культового дизайна рассказывает UNILAD.

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Как появилась знаменитая бутылка Coca-Cola

В 1915 году, спустя почти три десятилетия после появления Coca-Cola в 1886 году, компания объявила конкурс на создание нового дизайна бутылки. Главное требование заключалось в том, чтобы её можно было безошибочно узнать даже в темноте, на ощупь или по осколкам стекла.

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Победителем стала компания Root Glass Company из штата Индиана, США. Её разработка впоследствии стала одним из самых известных элементов визуального стиля Coca-Cola.

Впрочем, по завершении конкурса возникла неожиданная сложность. Выяснилось, что Root Glass Company запатентовала свою разработку ещё до участия в конкурсе. Поэтому Coca-Cola пришлось отдельно договариваться о приобретении прав на использование дизайна.

Директор архивов компании Сара Райс рассказала, что эту разработку даже называли «рождественской бутылкой», ведь она стала своеобразным подарком Coca-Cola самой себе.

По её словам, оригинальный рисунок выглядел на удивление просто и напоминал быстрый набросок на обратной стороне конверта.

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Почему пришлось изменить форму бутылки

Несмотря на победу в конкурсе, первоначальный дизайн требовал доработки. Бутылка имела более широкую среднюю часть, однако такая конструкция не совсем подходила для производственного оборудования, которое использовала компания.

Поэтому её силуэт сделали более стройным, сохранив характерные изгибы. Именно эта усовершенствованная форма впоследствии стала узнаваемой во всём мире.

С годами стеклянная бутылка стала неотъемлемой частью образа Coca-Cola, в частности её праздничных рекламных кампаний.

Руководитель рождественского направления компании Крис Хансакер отметил, что ноябрь и декабрь — период пиковых продаж бренда. Именно поэтому рождественская реклама занимает особое место в его маркетинговой стратегии.

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По словам Хансакера, на протяжении многих лет праздничные рекламные ролики Coca-Cola объединяют три основные идеи: сплоченность людей, положительные эмоции и аутентичность.

Напомним, ранее мы писали о том, какие черты характера могут быть присущи людям, которые наряжают новогоднюю ёлку ещё в ноябре. За таким желанием могут стоять не только любовь к праздничной атмосфере, но и определенные психологические потребности.

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