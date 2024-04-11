Малыш похож на оборотня из-за редкой болезни: мама винит себя, потому что беременной съела кота

Она убеждена, что это не что иное, как проклятие.

Женщина, съевшая кота во время беременности, боится, что тяга к кошачьему мясу стала причиной редчайшего заболевания ее сына.

Об этом пишет Daily Star.

Двухлетний Джарен родился с полной головой волос, черными бакенбардами и пятнами, покрывающими его лицо, шею, спину и руки.

Его суеверная мать Альма Гамонган из города Апаяо на Филиппинах считает, что его внешность – результат проклятия, которое она навлекла на себя, когда съела дикого кота, когда была беременна Джареном.

Мальчик с гипертрихозом / Фото: ViralPress

Во время беременности Альма испытывала неконтролируемую тягу к дикой кошке, региональному и редкому блюду, которое можно найти в ее отдаленной горной местности, и поэтому разыскала черного кота у друзей в селе, чтобы запечь его с травами, а потом съела его.

Она пожалела о своем блюде, когда родился Джарен, и односельчане согласились, что его состояние связано с проклятием. Однако врачи говорят, что у малыша редкое заболевание, называемое гипертрихозом, и со времен Средневековья известно лишь о 50 случаях во всем мире.

У Альмы трое детей, но ни старшая сестра, ни младший брат Джарена не имеют этого заболевания.

Мальчик с гипертрихозом / Фото: ViralPress

Она сказала: "Я очень волнуюсь за него, когда он пойдет в школу. Над ним могут издеваться за то, что он не такой, как все. Я обвиняла себя, когда он родился, из-за своей тяги к кошкам. Я чувствовала себя очень виноватой. Но недавно врачи сказали мне, что это не связано".

Она добавила, что Джарен был счастливым и игривым мальчиком, но он жаловался на зудящие высыпания, вызванные жаркой погодой.

Альма добавила: "Я буду купать его, когда будет жарко. Мы даже пытались подстричь волосы, но они отрастали еще длиннее и гуще, поэтому мы прекратили это делать".

Мальчик с гипертрихозом / Фото: ViralPress

Дерматолог подтвердила, что состояние Джарена – это сверхредкий гипертрихоз, который также называют "синдромом оборотня", поражающим лишь "одного человека из миллиарда".

Доктор Равелинда Сориано Перес, которая обследовала Джарена, сказала: "Мы считаем, что это было унаследованное заболевание, но оно очень редкое. Один из миллиарда людей может иметь его".

Врач добавила, что гипертрихоз неизлечим, однако такие процедуры, как лазерная эпиляция, могут помочь.

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