Малыш позвонил в службу спасения, чтобы получить "экстренные пончики": какая была реакция

У маленьких детей невероятное воображение, и порой оно приводит к очень милым ситуациям. Так случилось в Оклахоме, США, где мальчик по имени Беннет, играя со старым мобильным телефоном, случайно или вполне сознательно позвонил 911 и заказал "экстренные пончики". Это произошло после того, как 10-летний школьник позвонил в службу спасения, чтобы ему помогли с математикой.

Полицейские из города Мур обнародовали запись звонка, на которой Беннет со всей серьезностью просит срочно доставить ему пончики. А потом, как воспитанный ребенок, еще и пожелал диспетчеру хорошего дня.

"Старые мобильные телефоны могут быть без карты, камеры и доступа к соцсетям, но они все равно могут вызвать 911", – пояснили в полиции. И малыш этим пользовался на все 100%.

Вместо того чтобы просто списать этот вызов на детскую шалость, правоохранители решили действовать. Они приехали к Беннету не с пустыми руками, а с коробкой свежих пончиков. Счастливый малыш получил свое "экстренное" лакомство.

Кто знает, возможно, Беннет в будущем сам станет полицейским и повезет "экстренные пончики" следующему малышу.

Напомним, школьник сдал отца полиции за наркотики после того, как он отругал его за невыполнение домашнего задания. Мальчик быстро отомстил папе за взбучку.

Читайте также: