Малыша объявили мертвым и оставили в морге: через пять часов произошло невероятное

Младенца по ошибке объявили мертвым и оставили в морге

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Почти 18-месячного мальчика из США, которого после падения в бассейн признали мертвым, через несколько часов нашли живым в больничном морге. Теперь его семья готовится к суду с медиками.

Об этом сообщило издание ABC News.

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Инцидент произошел 8 февраля в городе Гилберт во время семейного собрания по случаю Суперкубка. Винсента Фьордилино обнаружили в бассейне лицом вниз. Ребёнок не реагировал, поэтому его доставили в медицинский центр Dignity Health Mercy Gilbert.

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По данным полиции, в 18:20 врач констатировал смерть мальчика. Его мать Алексус Фьордилино рассказала, что была вынуждена попрощаться с сыном. В то же время ещё в больнице родственники и полицейские обращали внимание на признаки, похожие на дыхание.

По словам женщины, свекровь, обняв ребенка, также предположила, что мальчик дышит. Однако ей якобы ответили, что подобные звуки в таких обстоятельствах являются нормальными.

Примерно через пять часов в больницу прибыли сотрудники судебно-медицинской экспертизы округа Марикопа, чтобы забрать тело из холодильной камеры. Тогда выяснилось, что Винсент дышит. В полицейском отчете указано, что смерть ребенка была констатирована ошибочно.

Мальчика выписали из больницы в апреле. Юридическая фирма, представляющая интересы семьи, заявляет, что он получил тяжкую и необратимую черепно-мозговую травму. По словам адвокатов, Винсент до сих пор не может самостоятельно ходить и не восстановил речь.

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Семья ставит под сомнение действия врача и считает, что длительное отсутствие медицинской помощи могло ухудшить состояние ребёнка. Адвокаты планируют подать иск.

Представитель врача заявил ABC News, что тот желает мальчику скорейшего выздоровления, однако из-за предстоящего судебного процесса и правил конфиденциальности не может комментировать детали лечения.

В Dignity Health ситуацию назвали ужасающей, но также отказались разглашать информацию о пациенте. Полиция Гилберта при этом не нашла оснований для предъявления уголовных обвинений в адрес медицинского персонала. Материалы дела передаются в Генеральную прокуратуру для рассмотрения.

Изначально правоохранительные органы также рекомендовали рассмотреть возможность предъявления родителям обвинения в жестоком обращении с ребенком в связи с предполагаемой халатностью. Однако прокуратура округа Марикопа решила не выдвигать им обвинений.

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