Малыши-рекордсмены: невероятные истории самых недоношенных детей планеты (фото)

Роды — один из самых древних и естественных процессов в мире, но до сих пор способны удивлять.

В Книге рекордов Гиннеса регулярно появляются истории, демонстрирующие, насколько необычным может быть начало человеческой жизни. На этот раз собраны самые ошеломляющие истории преждевременных родов.

Причин преждевременного рождения может быть много, но они несут серьезные риски для жизни и дальнейшего развития ребенка. Особенно это касается стран с недостаточным уровнем медицинской помощи, где такие дети имеют значительно меньшие шансы на выживание.

Самый недоношенный ребенок в мире

Нэш Кин, которого родители Молли и Рэндалл в шутку называют "Нэш Картофель", стал самым недоношенным ребенком, которому удалось выжить. Мальчик появился на свет в июле в 2024 году - на 133 дня раньше, чем ожидалось.

Нэш родился на сроке 21 неделя беременности и сразу был передан в медицинскую команду Университета здравоохранения штата Айова. Легче грейпфрута, он провел первые месяцы в отделении интенсивной терапии новорожденных IV уровня, где ежедневно делал небольшие, но стабильные шаги вперед.

Через год после рождения семья вспоминает этот период как самый сложный в жизни и благодарит врачей, фактически ставших частью их семьи. По словам Молли, именно забота медиков помогла им пройти путь от абсолютной неизвестности до первого дня рождения.

Самый недоношенный ребенок в мире / © Guinness World Records

Сегодня Нэш продолжает наблюдение у врачей, а его история стала источником надежды для семей в схожих ситуациях.

Наиболее недоношенная двойня

Канадские разнояйцовые близнецы Адия Лейлин и Адриал Лука Надараджа стали самой недоношенной двойней в истории. Они появились на свет 4 марта в 2022 году на сроке 21 неделя и пять дней.

В больнице, куда Шакина Раджендрама попала с преждевременными родами, медики не давали детям никакого шанса. Родителям сообщили, что младенцы не подлежат реанимации. На следующий день Шакина перевели в больницу Маунт-Синай в Торонто, специализирующуюся на реанимации 22-недельных детей.

Роды начались через 15 минут после перехода на 22-ю неделю. Первой родилась Адия весом 330 г, впоследствии — Адриал весом 420 г. Итого они весили лишь 750 г — самый низкий вес среди выживших близнецов.

Наиболее недоношенная двойня / © Guinness World Records

Несмотря на прогнозы, предполагавшие нулевые шансы на жизнь, близнецы сегодня — активные трехлетние дети.

Наиболее недоношенная тройня

14 февраля в 2021 году в британском Бристоле родилась тройня — Руби-Роуз, Пэйтон-Джейн и Порша-Мэй Хопкинсы. Они появились на свет на 121 день раньше срока.

Руби-Роуз родилась первой, после чего Микаэли Хопкинс срочно провели кесарево сечение. Все трое девочек имели критически низкий вес: от 402 до 467 г. Общий вес составил 1284 г — это самый низкий показатель среди тройняшек.

Малыши провели несколько месяцев в реанимации. Даже сегодня семья сталкивается с рядом сложностей: двое детей не могут передвигаться самостоятельно и находятся на энтеральном питании.

Наиболее недоношенная тройня / © Guinness World Records

Несмотря на трудности, тройняшки растут в любящей семье, а их история — одна из самых сложных среди рекордных родов.

Наиболее преждевременно рожденная четверня

Лейни, Кали, Леннон и Коэн Брайант из Алабамы стали самой преждевременно рожденной четверней в мире. Они родились 31 мая в 2024 году на 23 недели и четыре дня беременности – на 115 дней раньше ожидаемого срока.

Роды произошли путем экстренного кесарева сечения. К операции привлекли команду из 30 специалистов.

Самый маленький ребенок весил 577 г, самый большой — 647 г.

Самая преждевременно рожденная четверня / © Guinness World Records

Детей перевели в отделение интенсивной терапии новорожденных, где они находились более полугода. В июне в 2025 году семья в полном составе праздновала первый день рождения малышей.

Самая преждевременно рожденная четверня / © Guinness World Records

