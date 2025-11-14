Мама 10 лет водила дочь в коме на танцы — и произошло чудо (фото)

Реклама

В Китае мама, которая в течение десяти лет каждый день вывозила свою дочь в коме на бальные танцы, стала символом невероятной настойчивости и силы материнской любви. Ее история превратилась в настоящее чудо — девушка пришла в себя, начала говорить и снова учится жить полноценной жизнью.

Об этом сообщает SCMP.

59-летняя Сяо Сюэфэй из провинции Хунань без устали ухаживала за своей дочерью Ян Фан, в то время как ее муж совмещал работу и домашние обязанности. Десять лет назад Ян тяжело заболела во время работы в Гуанчжоу и впала в кому. Врачи предупредили, что шансов на пробуждение почти нет и даже советовали прекратить лечение. Но Сяо отказалась сдаваться.

Женщина настояла на том, чтобы перевести дочь из госпиталя в обычную палату, а после нескольких месяцев домой, где начала самостоятельно заниматься реабилитацией. Врачи предположили, что музыку, движение и новые впечатления можно использовать для стимуляции нервной системы. Это подсказало Сяо неожиданное решение – танцы.

Ян 10 лет назад / © httbaidu.com

Каждое утро она везла Ян в парке на колесном кресле, держа ее за руку и покачиваясь в ритме музыки для кадрили. В Китае такие танцы популярны среди женщин среднего возраста, которых называют «танцующими тетушками». Именно они первыми заметили Сяо и ее дочь и стали помогать – научили женщину новым па, показывали упражнения и поддерживали морально.

На второй год танцевальной терапии произошло невозможное: Ян заговорила. Ее первые слова были адресованы матери – «Ты хороший человек».

После этого Сяо немедленно увезла дочь в больницу, где медики зафиксировали значительные изменения в мозговой активности и назвали состояние Ян «чудом». В последующие годы девушка продолжала восстанавливать подвижность и речь. Сейчас она может ходить, разговаривать и ухаживать за собой, хотя ее когнитивные способности еще развиваются, и она узнает только своих родителей.

Сяо и Ян / © httbaidu.com

Сяо не остановилась — она создала собственную команду по спортивным танцам, в которой сейчас более 150 участников. Мама и дочь до сих пор ежедневно танцуют кадриль, а Сяо признается: «Пока моя дочь счастлива, все трудности того стоили».

