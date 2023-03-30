Мама 17 раз ударила ножом 3-летнюю дочь "по приказу Губки Боба"

В городке Оскода, штат Мичиган, США, 23-летнюю женщину приговорили к пожизненному заключению после того, как она нанесла 17 ножевых ранений своей дочери.

Джастин Джонсон убила трехлетнюю Саттон Моссера "по приказу Губки Боба". Об этом пишет dailystar.co.uk.

Трагедия произошла через два дня после дня рождения ребенка.

Прокуратура заявила, что брат Джонсон наткнулся на мусорный мешок, из которого торчала детская нога, рано утром 17 сентября в доме женщины. Он и вызвал полицию.

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Прибывшие на место происшествия офицеры извлекли тело Саттон, но мамы на месте происшествия уже не было. Ее нашли через четыре с половиной часа и взяли под стражу, где полиция допросила ее по поводу ужасной находки. В ответ она сказала, что не желает обсуждать это.

На предварительном слушании следователь Службы защиты детей Райан Эберлайн сообщил суд, что Джонсон призналась, что находилась в доме своей матери, где она и ее дочь жили в то время. Джонсон сказала Эберлайну, что она вышла на улицу и уснула на ближайшем кладбище.

Когда она снова пришла в себя, вернулась домой и пыталась покончить с собой, прежде чем убить свою дочь, в иллюзии, которую ей "сказал Губка Боб".

"Она сказала мне, что не помнит подробностей случившегося. У нее были галлюцинации из-за отказа от героина, и она не спала около двух недель. Телевизор приказал ей лишить жизни дочь, иначе ее убьют", — сказал Эберлайн в суде.

Джонсон призналась, что перед смертью дочери страдала галлюцинациями и не могла вспомнить, как ее мама оставила Саттон с ней наедине, или каких-то подробностей об ужасном убийстве.

Она утверждала, что узнала о гибели ребенка только после того, как полиция сообщила ей, что произошло.

"Я хочу, чтобы все знали, что я полна раскаяния и каждый день желаю, чтобы я могла поменяться местами с моей дочерью", — сказала она.

Джонсон также сообщила суду, что страдала от ряда проблем с психическим здоровьем, от которых не принимала лекарства. Она также рассказала, что перед инцидентом употребляла запрещенные вещества.

В прошлом месяце Джонсон признала себя виновной по одному пункту обвинения в тяжком убийстве первой степени и одному пункту обвинения в жестоком обращении с детьми первой степени в связи со смертью ее дочери 16 сентября в 2021 годц, заявив, что она была мотивирована сделать это, потому что хотела "справедливости" для своей дочери.

В дополнение к пожизненному заключению Джонсон также получила максимальные 50 лет по обвинению в жестоком обращении с детьми, которое будет отбывать одновременно с пожизненным заключением.

Напомним, три человека умерли от нового вируса, который убивает в течение 24 часов. Он вызывает кровотечение из носа.

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