Мама четверни шокировала, сколько денег тратит ежемесячно на детей (фото)

У нее также есть трехлетний сын.

Женщина из Флориды, США, рассказала о расходах на новорожденную четверню.

Об этом пишет nypost.com.

33-летняя Ракель Толвер родила малышей Брайсона, Амайю, Ройса и Дензела 5 месяцев назад. У нее также есть трехлетний сын Дрейсон.

Дети Ракель Толвер / Фото: Caters

Мама пятерых детей часто публикует видеоролики, в которых рассказывает об испытаниях. Одним из самых больших препятствий являются сумасшедшие затраты, которые составили ошеломляющую сумму в 31 000 долларов.

Ракель поделилась, что ежемесячные расходы на детей составляют около 3000 долларов: 500 долларов на специальную смесь, 210 долларов на подгузники, 80 долларов на влажные салфетки и 400 долларов на две коляски.

"Мы покупаем коробку подгузников и влажных салфеток каждые три дня, большую бутылку стирального порошка раз в неделю и две огромные банки молочной смеси в неделю", — говорит Толвер, являющаяся домохозяйкой, в то время как ее муж Дариус работает.

Четверня Ракель Толвер / Фото: Caters

И хотя поначалу автокресла стоили 800 долларов, родителям пришлось раскошелиться на 1400 долларов после того, как их дети выросли и понадобились большие сиденья.

Чтобы хоть как-то сэкономить, Толвер покупает использованную одежду и игрушки.

К сожалению, бремя не только финансовое для домохозяйки – ей приходится "работать круглосуточно", выполняя изнурительные задачи, такие как смена 40 подгузников ежедневно.

Ракель с мужем и новорожденными / Фото: Caters

Она объяснила: "Мы продолжаем кормить и переходить на очень плотный график, потому что это единственный способ выжить. Я кормлю их и меняю памперсы одновременно, причем смена занимает около 20 минут за раз. К счастью, у нас есть друзья и родственники, которые помогли нам с подгузниками, но этого недостаточно".

Четверка родилась преждевременно, на сроке 26 недель. Их вес колебался от 500 г до килограмма.

Женщина родила детей на 26 неделе беременности / Фото: Caters

В результате им пришлось провести 120 дней в отделении интенсивной терапии, причем двое из малышей находились под кислородом, на что пришлось раскошелиться более чем на 9000 долларов.

Несмотря на эти суммы, многодетная мама просто радуется, что все четверо выжили и здоровы.

"Я с нетерпением ждала того дня, когда мне, наконец, удастся их подержать, поэтому когда я это сделала, я просто плакала", — сказала Толвер, описывая момент, когда ее квартет младенцев наконец-то выписали из больницы. "Это действительно того стоит".

Напомним, 19-летняя девушка не знала о беременности до стремительных родов. Тесты на беременность были отрицательными, а живот не рос.

Читайте также: