Мама четырех детей ошеломила ногтями длиной 1,2 м: как она с ними живет (фото)

Женщина рассказала, как она живет со своими очень длинными акриловыми ногтями, длина которых 1,2 м.

Об этом пишет New York Post.

Пользователь TikTok по имени Мерайя поделилась, что многие спрашивают ее, тяжелы ли ее ногти и как она с ними работает. Впрочем, по ее словам, она их практически не ощущает.

Несмотря на длину, Мерайя хвастается своей способностью выполнять ежедневные задачи, такие как приготовление пищи и уход за четырьмя детьми, в том числе новорожденным.

"Если я могу заботиться о ребенке с такими ногтями, почему вы думаете, что я не могу делать что-нибудь другое?" — добавила она.

Мерайя / Фото: TikTok/nailsbyry_

Ногти Мерайи / Фото: TikTok/nailsbyry_

Женщина даже призналась, что использует ногти как кухонные принадлежности, когда помешивает блюда на кухне.

Мерая также ответила на вопрос о своей гигиене: "Меня часто спрашивают, как я подтираюсь. Я могу пользоваться биде, а когда у меня беспорядок, моя сестра не прочь помочь и почистить мне ногти – как это сделала бы любая хорошая сестра".

Ногти Мерайи / Фото: TikTok/nailsbyry_

Она также продемонстрировала, как чистит ногти в кухонной раковине с помощью маникюрного инструмента и мыла.

"Вы все ведете себя так, будто щеточки для чистки ногтей и мыла не существуют", — добавила она в ответ на хейт.

Напомним, в декабре в прошломо году умерла обладательница самых длинных ногтей на ногах в мире. Она установила рекорд еще в начале 90-х.

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