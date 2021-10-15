"Мама, что это?": дюжина неожиданностей в вещах повседневного обихода

Малозаметные детали на предметах, которыми мы привычно пользуемся, имеют логическое объяснение и неожиданное назначение.

Предметы одежды, кухонная утварь, канцелярские приборы — этими вещами в быту приходится пользоваться почти каждый день, но не каждому известно назначение некоторых малозаметных и декоративных, на первый взгляд, деталей.

ТСН.ua собрал неожиданные факты о дюжине предметов повседневного обихода.

Помпоны на головных уборах теперь выдаются просто украшениями. Но эти смешные пушистые шарики не случайно впервые появились в 18 веке на шапочках французских моряков. Они смягчали удар головой о низкие потолки в корабельных помещениях. Впоследствии помпоны разных форм и цветов появились в других армейских головных уборах, по ним можно было определить род войск, в котором служили их владельцы.

Дополнительными отверстиями для шнуровки в кроссовках мало кто пользуется, но именно благодаря такой шнуровке спортивная обувь плотно прилегает к ноге и никогда не натрет пятку. Собственно для этого они и были задуманы.

Пуговица на задней части воротника рубашки нужна для того, чтобы сзади не выглядывал галстук. А горизонтальная (вместо привычной вертикальной) петля для верхней пуговицы нужна потому, что в этом месте рубашка чаще всего расстегивается. С горизонтальной петли пуговице выскочить сложнее.

Стрелки на брюках стали обязательным и классическим атрибутом, который появился случайно еще в 19 веке, когда многие предприятия по пошиву одежды производили продукцию на экспорт. Чтобы груз при транспортировке занимал как можно меньше места, брюки перед отправкой спресовывали так, что на ткани образовался кант, избавиться от которого было практически невозможно. Пришлось с этим смириться.

Углубление на донышках винных бутылок возникло из-за технологического процесса. Когда бутылку закупоривают пробкой, через сильное давление на дно и стенки ее может разорвать. Выемка на дне позволяет этого избежать. Именно поэтому у бутылок для игристых вин такая выемка больше, чем у других винных посудин.

Проем в ручке ковша пригодится не только для того, чтобы повесить его на крючок. Это отверстие можно использовать как держатель для ложки во время перемешивания блюд.

Отверстие в ложке для спагетти нужно для того, чтобы точно измерить стандартную порцию этого блюда на одного человека.

Отверстие в кончике колпачка шариковой ручки сделано в целях безопасности. Поскольку ручка может попасть в руки малышей, имеющих привычку все грызть, такой колпачок, попав в дыхательные пути, не перекроет их полностью. При такой беде ребенок не задохнется.

Заглушка на конце канцелярского ножа понадобится, когда нужно отломить его тупую секцию, чтобы не делать это голыми руками или с помощью плоскогубцев.

Отверстие на упоре рулетки нужно для того, чтобы отмерить большой отрезок самостоятельно. В его начало вкручивается шуруп, за который с помощью этого отверстия цепляется конец рулетки, а тогда можно растянуть ее на нужное расстояние.

Ящик под духовкой обычно используют как место хранения сковородок, но на самом деле он служит для разогрева блюд во время приготовления в духовке.

Напомним, ранее специалист показал лучший из возможных методов для очистки любых металлических изделий.

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