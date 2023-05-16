Мама двоих детей уменьшила желудок, увеличила грудь и подтянула живот: фото до и после

Британка прибегла к комплексу пластических операций "превращение мамы".

29-летняя Даниэль Гросс, которая всегда чувствовала себя "больше" среди своих друзей в 15 лет, изменила свое тело, поехав к турецким хирургам. Об этом пишет dailymail.co.uk.

Мама двоих детей, которая раньше ела хлеб во время каждого приема пищи и выпивала пять банок газировки в день, заплатила 7500 фунтов стерлингов (9400 долларов США) за уменьшение желудка, увеличение груди и подтяжку живота.

Даниэль Гросс до пластики / Фото: dailymail.co.uk

Даниэль Гросс до пластики / Фото: dailymail.co.uk

"Я всегда боролась с набором и потерей веса. Я всегда была самой большой из моей группы друзей. Честно говоря, я постоянно сидела на диетах с десяти лет. Я не могла забеременеть естественным путем, поэтому мне пришлось принимать гормоны, из-за которых я набирала вес, и после этого я не могла его сбросить. Я была одержима хлебом и банками газировки. На завтрак были рогалики, на обед бутерброды, а на ужин тигровый хлеб. Это было мое падение. Мне также нравились сладости, особенно когда я сидела и смотрела телевизор ночью. Я перекусывала пончиками, упаковками шоколада и мороженым. Я не могла пройти мимо холодильника, чтобы не взять что-нибудь поесть. Я была так несчастна. Я импульсивно записалась на операцию в Турции на май в прошлом году, поэтому у меня не было слишком много времени, чтобы подумать" об этом. Я просто хотела пойти на это", — рассказала Даниэль.

Даниэль Гросс до пластики / Фото: dailymail.co.uk

Даниэль Гросс до пластики / Фото: dailymail.co.uk

Даниэль Гросс до пластики / Фото: dailymail.co.uk

В первую неделю после удаления 80% желудка женщина похудела на 8 кг. Через несколько месяцев она сбросила еще 38 кг. Тогда она была уже готова ко второму оперативному вмешательству.

"Я всегда знала, что хочу сделать еще одну операцию, потому что отчаянно нуждалась в увеличении груди с тех пор, как кормила своих детей", - сказала она.

В январе она снова прилетела в Турцию на подтяжку и увеличение груди, а также на подтяжку живота.

Даниэль Гросс после пластики / Фото: dailymail.co.uk

"Когда я очнулась после пластической операции, я отчаянно хотела увидеть себя. Я не могла дождаться, чтобы увидеть свое новое тело после того, как я так долго ненавидела свой облик", — вспомнила она.

Даниэль Гросс после пластики / Фото: dailymail.co.uk

Даниэль Гросс после пластики / Фото: dailymail.co.uk

Даниэлла признается, что тратит больше денег, чем когда-либо прежде, на новую одежду, чтобы продемонстрировать свою новую фигуру.

"Я могу носить обтягивающую одежду и укороченные топы, и мне больше не нужно носить лифчик. Раньше я никогда не могла этого сделать, потому что моя грудь упала бы на живот. Я никогда не могла найти одежду, которая мне нравилась раньше, но теперь я могу зайти в любой магазин или заказать с любого места в Интернете и знать, что она мне подойдет... Теперь я чувствую себя новым человеком, я бы избегала фотографироваться с друзьями и семьей и никогда не могла бы присоединиться к этому, когда мои друзья делились одеждой, но теперь я не прочь быть спереди на снимках", — поделилась мама.

Даниэль Гросс после пластики / Фото: dailymail.co.uk

Гросс добавила, что по-прежнему ест все продукты, которые любит, но просто употребляет крошечные порции. Если раньше она ела несколько шоколадок или пончиков, то сейчас только половинку вкусности.

Напомним, бортпроводник призвал пассажиров никогда не носить шорты в самолете. Также он дал еще несколько советов.

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