Мама и дочь одновременно забеременели от одного мужчины – фото

Новая вирусная история завоевала Интернет: женщина по имени Джейд, модель OnlyFans, заявила, что она и ее мама Дэни забеременели одновременно от одного и того же мужчины. Несмотря на невероятные и даже противоречивые обстоятельства, троица охарактеризовала этот момент как "самое красивое и увлекательное событие".

В видео, опубликованном на YouTube, Джейд подробно рассказала о "нетрадиционной" динамике отношений. Во время рассказа вместе с ней появился ее партнер Ник Ярди, а также ее мама Дэни. Обе женщины были одеты в похожие платья.

Джейд сказала: "Это удивительно иметь возможность делиться своей любовью и вдохновлять других попробовать нетрадиционный стиль отношений, потому что, знаете, отношения, которые мы имеем, брак, который мы имеем – я не думаю, что кто-то из нас когда-нибудь был более счастлив".

По словам Джейд, она ждет дочь от Ника, а ее мама Дэни беременна его сыном. "У нее будет Ник-младший, а у меня будет Николь, и мы очень рады, что у нас будут его дети", — призналась она.

Джейд, Дэни и Ник / Фото: youtube.com/@NickYardy

Дэни добавила, что для нее это особенно удивительно, ведь дочь Джейд станет ее первой внучкой, а ее собственный ребенок младшим братом для Джейд. Трио рассказывает, что новость они узнали одновременно, и этот момент они описывают как великолепный и эмоционально заряженный.

Джейд, Дэни и Ник / Фото: instagram.com/nickyardy

Однако не все пользователи восприняли историю однозначно. Часть зрителей в комментариях заявляла, что эта история "должна быть скетчем", а некоторые даже подчеркивали странность отдельных деталей: "Это не может быть настоящим. Это выглядит так, будто это просто скетч", — пишут в социальных сетях. Одним из комментариев было замечание, что в одном моменте звучало так, будто Дэни похлопывает мягкий мячик вместо того, чтобы почувствовать животик. Другие же сомневаются в реальности события, полагая, что такое могло быть придумано только с целью привлечь внимание и получить просмотры.

Несмотря на сомнения и критику, троица остается уверенной в своем выборе. Ник добавил: "Это не для всех! Делайте то, что делает вас счастливым, и это то, что мы делаем".

Для них этот опыт — уникальная возможность переосмыслить традиционные семейные связи и показать, что любовь может принимать самые разные формы.

Напомним, подросток забеременела в результате орального секса. Врачи говорят, что иного объяснения нет.

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