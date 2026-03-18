Мама и дочь отказались от $26 млн за свою землю: причина

Земельный участок / © Pixabay

Реклама

В США 82-летняя Ида Хаддлстон и ее дочь Делсия Бэйр отказались продавать свои земельные участки, несмотря на многомиллионные предложения от неизвестной компании.

Об этом пишет LEX18.

К Иде обратилась компания из списка Fortune 100 с намерением приобрести ее 28 гектаров земли в округе Мейсон, штат Кентукки. За участок ей было предложено 4,26 миллиона долларов. В то же время к ее дочери Делсии обратились с аналогичным предложением - выкупить ее 187 га за более чем 22 миллиона долларов.

Реклама

Несмотря на общую сумму более 26 миллионов долларов, обе женщины отказались от сделки. Они объяснили, что не хотят продавать землю девелоперам, а настойчивые попытки компании укрепили их позицию.

Выяснилось, что застройщик планирует построить на этой территории центр обработки данных. Ида и Делсия убеждены, что такой проект может негативно отразиться на местной общине.

В комментарии Ида заявила: «Я сказала, что не хочу ваших денег, мне не нужны ваши деньги, но мне жаль всех, кто нас окружает».

Дополнительную обеспокоенность вызвало то, что компания отказалась раскрывать свою идентичность. По словам Делсии, это стало ключевым фактором в принятии решения: «Если они не раскрывают, кто они такие, это имеет решающее значение для того, как сложится остальная часть вашей жизни — независимо от того, останетесь ли вы здесь или уедете отсюда».

Реклама

В то же время, телеканал сообщает, что другим владельцам земли в этом районе также поступали подобные предложения. Местные власти считают, что строительство центра обработки данных может оказать существенное влияние на экономику региона.

Директор по экономическому развитию Управления промышленного развития округа Мейсвилл-Мэйсон Тайлер МакХью отметил: «Что касается рабочих мест, то они станут, если не величайшим работодателем, то точно войдут в тройку лидеров».

Впрочем, Делсия сомневается в масштабах пользы от проекта: «Я предполагаю, что их будет не больше 50, и они даже не будут здесь, в этом здании, когда все будет готово».

Ида же остается непоколебимой в своем решении: «Я остаюсь здесь».

Реклама

Кроме того, растет обеспокоенность по поводу влияния центров обработки данных на окружающую среду. Речь идет о возможном загрязнении, значительном потреблении воды, а также большой нагрузке на местные электросети из-за высокого уровня энергопотребления таких объектов.

